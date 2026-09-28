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Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović suočio se sa velikim problemom posle utakmice sa Holandijom.

U porazu od Holanđana povredu je zadobio Sergej Milinković-Savić, koji je zbog toga i pre vremena napustio teren.

Sergej Milinković Savić na utakmici između Srbije i Holandije u Ligi nacija 2026. Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Stradao mišić

Sergej Milinković-Savić povredio je mišić i iz predostrožnosti ga je selektor Veljko Paunović izveo pre kraja. Posle utakmice usledili su lekarski pregledi, a prema najnovijim informacijama situacija sa popularnim SMS nije baš najbolja.



Sergej Milinković-Savić je u jednom duelu dobio snažan udarac u mišić i osetio bol. Delovalo je u prvi mah da povreda nije teže prirode, međutim dan posle utakmice lekari srpske reprezentacije nisu bili baš optimistični.

1/16 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Pregledi će sve reći

Hematom na mišiću zahteva mini pauzu, a to u prevodu znači da bi Sergej mogao da propusti naredna dva meča u Ligi nacija. Opet, ne treba prerano donositi zaključke, jer će srpski fudbaler danas i sutra biti podvrgnut pregledima.

Kao što je poznato, Srbija 1. oktobra u četvrtak igra u Minhenu protiv Nemačke, dok tri dana kasnije, 4. oktobra gostuje u Ajndhovenu i igraće utakmicu sa Holandijom. Vrlo je moguće da Orlovi u tom meču ostanu bez Sergeja, mada će konačno odluku doneti lekarski tim, a onda bi i FSS trebalo da obavesti javnost u zdravstvenom stanju starijeg od braće Milinković-Savić.

Sergej Milinković Savić na utakmici Srbije i Holandije u Ligi nacija 2026. Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sergej mnogo znači

Sergej Milinković-Savić se posle EURO 2024 vratio u reprezentaciju Srbije na izričitu molbu selektora Veljka Paunovića. Fudbaler Al Hilala pokazao je solidne partije u Ligi nacija i prava je šteta je povređen. Sigurno je da bi bio od velike koristi u makar jednoj utakmici, koja očekuje izabranike Veljka Paunovića ove nedelje.

Ostaje enigma da li će Sergej ostati uz nacionalni srpski fudbalski tim, ili će se vratiti u Rijad, gde će se oporavljati uz terapiju klupskih lekara.