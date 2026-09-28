Slušaj vest

Golman Zelenortskih Ostrva Vozinja preko noći je postao svetski poznat, ali priznaje da mu ogromna popularnost danas više predstavlja teret nego zadovoljstvo.

Vozinja je pažnju svetske javnosti privukao na istorijskom debiju Zelenortskih Ostrva na Mundijalu, kada je protiv kasnijeg šampiona Španije sačuvao mrežu u remiju 0:0, uz čak sedam odbrana.

1/8 Vidi galeriju Vozinja Foto: Ulrik Pedersen/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, PGS Photo Agency / imago sportfotodienst / Profimedia, DC / Crysta Pix /Sports Pr / Zuma Press / Profimedia

Broj njegovih pratilaca na Instagramu tada je eksplodirao sa 56.000 na 14 miliona, dok danas ima više od 28 miliona. U međuvremenu je dobio i nominaciju za „Zlatnu loptu“ za najboljeg golmana 2026. godine.

Ipak, 40-godišnji čuvar mreže kaže da mu slava nije donela samo lepe stvari.

- Izgubio sam svoj mir i spokoj. Više nemam privatnost, ili je imam mnogo manje nego ranije. Sada kada izađem, uvek postoji neko ko želi fotografiju ili autogram, a nekada me ljudi jednostavno snimaju - rekao je Vozinja za "The Observer".

Golman Zelenortskih Ostrva priznaje da bi, kada bi mogao da bira, radije vratio život kakav je imao pre Mundijala.

- Iskreno, kada bi mi neko ponudio život koji imam danas ili život koji sam imao ranije, izabrao bih onaj koji sam imao ranije.

Popularnost je uticala i na njegovu porodicu, pošto navijači sada svakodnevno dolaze ispred kuće njegove majke na Zelenortskim Ostrvima.

Vozinja je otkrio i da u prvi mah nije shvatio koliko je postao popularan.

- Mislio sam da se šali. Kasnije mi je novinarka CazeTV pokazala telefon i tada sam video da imam više od milion pratilaca.

Pored problema sa privatnošću, ni situacija na profesionalnom planu nije idealna. Nakon Mundijala potpisao je za čileanski Kolo-Kolo, ali je do sada nastupio samo tri puta. U ugovoru postoji klauzula prema kojoj klub može jednostrano da raskine saradnju ukoliko Vozinja do kraja 2026. godine ne odigra više od polovine takmičarskih utakmica.

Tako bi čovek koji je za samo nekoliko meseci postao svetska senzacija mogao uskoro da ostane bez kluba – dok istovremeno pokušava da pronađe mir koji je imao pre velike slave.

BONUS VIDEO: