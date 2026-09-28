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Omladinska škola Crvene zvezde dobila je još jedno veliko priznanje, pošto je mladi defanzivac Stefan Gudelj uvršten među osam najboljih štopera sveta do 22 godine prema najnovijem istraživanju Fudbalske opservatorije CIES.

Gudelj je zauzeo osmo mesto na svetu, sa impresivnim indeksom od 79,4, čime se našao u društvu najtalentovanijih mladih defanzivaca današnjice.

Stefan Gudelj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

CIES je prilikom analize više od 70 najjačih liga sveta uzimao u obzir brojne parametre, među kojima su taktička zrelost, procenat dobijenih duela, preciznost dodavanja i ukupan uticaj igrača na igru ekipe.

Posebnu težinu ovom priznanju daje činjenica da se Gudelj našao u društvu velikih evropskih talenata. Ispred njega su, između ostalih, Pau Kubarsi iz Barselone, Din Hojsen iz Real Madrida i Žeremi Žake iz Liverpula.

Mladi štoper Zvezde tako je dobio još jednu potvrdu kvaliteta, a ovo istraživanje predstavlja značajno priznanje kako za njega, tako i za čuvenu školu fudbala crveno-belih.

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Delije - koreografija Izvor: Kurir