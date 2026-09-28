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Čaka Traore stigao je ovog leta u Partizan kao bivši fudbaler Milana i jedan od igrača od kojih se mnogo očekivalo, ali do sada nije uspeo da uhvati kontinuitet u crno-belom dresu.

Momak iz Obale Slonovače na momente je pokazao kvalitet, postigao je važne golove protiv Tobola i Mačve, ali je nakon utakmice sa OFK Beogradom ispao iz rotacije. Nije bio u protokolu ni za večiti derbi, a potom je izostao i sa prijateljskog meča protiv Rodine.

1/14 Vidi galeriju Grobari na Partizan - Hetafe Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Kako prenosi "Meridian sport", razlog je povreda. Traore se suočava sa problemom sa skočnim zglobom, zbog čega je odlučio da lečenje nastavi kod svog lekara van Srbije.

Fudbaler je tokom reprezentativne pauze napustio ekipu i otputovao iz Srbije, sa ciljem da što pre sanira povredu i vrati se na teren.

Traore je od dolaska u Humsku odigrao 11 utakmica i postigao tri gola, uglavnom ulazeći sa klupe. Njegovo odsustvo predstavlja novi problem za crno-bele, posebno imajući u vidu da je zbog povrede van stroja i jedan od lidera ekipe, Milan Vukotić.

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