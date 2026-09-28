Rosić ima 29 godina i već je bio deo najbolje selekcije naše zemlje
Fudbal
PAUNOVIĆ MORAO DA REAGUJE: Selektor Srbije pozvao novog golmana za duele protiv Nemačke i Holandije!
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Pred preostale dve utakmice u ovom prozoru Lige nacija, duela protiv Nemačke, 1. oktobra u Minhenu, zatim i Holandije, 4. oktobra u Ajndhovenu, selektor Veljko Paunović odlučio je da proširi spisak igrača, tako da će se ekipi pridružiti golman Vojvodine Dragan Rosić.
Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Rosić ima 29 godina i već je bio deo najbolje selekcije naše zemlje.
Reprezentacija Srbije u sredu 30. oktobra oko 15 časova putuje u Minhen.
Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Pre toga imaće trenig u SC FSS.
Utakmica je dan kasnije od 20 sati i 45 minuta na „Alijanc Areni“.
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