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Pred preostale dve utakmice u ovom prozoru Lige nacija, duela protiv Nemačke, 1. oktobra u Minhenu, zatim i Holandije, 4. oktobra u Ajndhovenu, selektor Veljko Paunović odlučio je da proširi spisak igrača, tako da će se ekipi pridružiti golman Vojvodine Dragan Rosić.

Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Rosić ima 29 godina i već je bio deo najbolje selekcije naše zemlje.

Reprezentacija Srbije u sredu 30. oktobra oko 15 časova putuje u Minhen.

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Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

 Pre toga imaće trenig u SC FSS.

Utakmica je dan kasnije od 20 sati i 45 minuta na „Alijanc Areni“.

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Navijači Srbije Izvor: Kurir