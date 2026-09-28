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Novi trener fudbalera Valensije Havijer Agire rekao je danas da je odbio ponude četiri kluba pre nego što je prihvatio ponudu Valensije i dodao da će pobedama pokušati da vrati podršku navijača.

"Odbio sam četiri posla i bio sam srećan da provedem vreme sa porodicom, ali kada me je Valensija pozvala, rekao sam supruzi da moram da dođem ovde. Ona voli fudbal više od mene i bila je veoma uzbuđena", rekao je Agire na konferenciji za novinare.

1/5 Vidi galeriju Havijer Agire krvav napušta teren Foto: Jose Luis Melgarejo / imago sportfotodienst / Profimedia, Adrian Macias / imago sportfotodienst / Profimedia

Agire je potpisao ugovor do kraja sezone, uz opciju kluba da se nastavi saradnja na još godinu dana.

Meksički 67-godišnji trener nije rekao kakve ponude je dobio pre nego što je odlučio da preuzme vođenje sedmog španskog kluba u karijeri. On je u Španiji predvodio Osaunu, Atletiko Madrid, Saragosu, Espanjol, Leganes i Majorku.

Treći mandat na mestu selektora Meksika završio je posle poraza od Engleske u šesnaestini finala Svetskog prvenstva ovog leta u Meksiko Sitiju.

Valensija je izgubila pet od prvih sedam utakmica i pretposlednja je u Primeri.

Agire je rekao da je osetio dobrodošlicu navijača i pozitivnu atmosferu po dolasku u klub, ali je istakao da se sve svodi na rezultate i da se nada da će ekipa što pre početi da ih ostvaruje.

Na klupi Valensije debitovaće 11. oktobra na gostujućem terenu protiv povratnika u ligu Rasinga iz Santandera.

"Ljudi će biti umorni od poruka. Igraćemo protiv Rasinga i ići ćemo na pobedu. Pobeda je ono što nam je potrebno", naveo je Agire.

Pre njegovog dolaska navijači Valensije su protestovali protiv igrača i vlasnika Pitera Lima, biznismena iz Singapura za koga su rekli da klub tretira samo kao posao.

"Plan je da pobedimo, da ekipa ima stil i identitet. Kada budemo počeli da pobeđujemo, navijači će se postepeno vraćati", rekao je Agire.

Uz otkaz koji je dobio trener Karlos Korberan, klub je otpustio i izvršnog direktora Rona Gurlaja, a za sportskog direktora postavo je Braulija Vaskesa.

"Pored njegovog iskustva, ono što mi se najviše dopalo kada smo počeli da razgovaramo bila je njegova želja da dođe ovde. Nismo čak ni pričali o finansijskim uslovima. Zaista je pokazao snažnu želju da dođe. Želim da zahvalim njemu i stručnom štabu što su odlučili da dođu u naš klub u teškom trenutku", rekao je Vaskes.

Valensija je prošlu sezonu završila na devetom mestu.