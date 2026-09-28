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Duel Nemačke i Srbije u okviru Lige nacija dolazi po obe selekcije u zao čas.

Meč 3. kola A2 grupe koji se igra u Minhenu u četvrtak od 20.45 časova biće prilika za vađenje.

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Nemačka je u prethodnom kolu poražena na svom terenu od Grčke, a Srbija je takođe ispustila prednost domaćeg terena i izgubila od Holandije.

Pedantni Nemci su izračunali da je remi i poraz u prva dva kola ovog takmičenja najgori start nekog selektora. Ipak, to ne brine selektora Jrgena Klopa.

Čuveni trener je ranije doneo odluku da promeša karte i za predstojeći meč protiv Srbije, ali i onaj u Solunu posle Grčke, pozove čak 19 novih igrača.

Tek šestorica su ostala iz prve dve utakmice.

Glavna zvezda među novim imenima je svakako Aleksandar Pavlović. Fudbaler minhenskog Bajerna dugo vremena se pominjao kao potencijalni reprezentativac Srbije, s obzirom na poreklo, ali je na kraju odlučio da zaduži opremu "pancera".

Na spisku Jirgena Klopa nalaze se:

Golmani: Noa Atubolu (Ajntraht), Fin Damen (Augsburg) i Jonas Urbig (Bajern Minhen).

Odbrana: Valdemar Anton (Borusija Dortmund), Ridle Baku (Lajpcig), Fin Jelč (Štutgart), Maksimilijan Mitelštat (Štutgart), David Raum (Lajpcig), Niko Šloterkbek (Borusija Dortmund), Malik Tiao (Njukasl) i Filip Troj (Frajburg).

Sredina terena: Mika Baur (Seltik), Tom Bišof (Bajern), Bambase Konte (Hofenhajm), Said El Mala (Keln), Janik Engelhart (Frajburg), Serž Gnabri (Bajern), Vitali Janelt (Brentford), Lenart Karl (Bajern), Feliks Kajdel (Elversberg), Aleksandar Pavlović (Bajern), Deri Šerhant (Frajburg) i Florijan Virc (Liverpul).

Napad: Džonatan Burkart (Ajntraht) i Nik Voltemade (Juventus).