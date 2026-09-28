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Holandski fudbaler Kodi Gakpo napustio je reprezentaciju zbog povrede i vratiće se u svoj klub Liverpul, saopštio je danas Fudbalski savez Holandije.

Gakpo nije dovoljno spreman da ostane sa saigračima za naredne utakmice u Ligi nacija, a selektor Ćavi Ernandes neće pozvati zamenu, navodi se u saopštenju, preneo je Skaj.

Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Gakpo se povredio u nedelju tokom utakmice protiv Srbije (2:1) u Beogradu u Ligi nacija.

Čini se da je izvrnuo skočni zglob prilikom starta Saše Lukića, posle 12 minuta.

Gakpo je pokušao da nastavi utakmicu, ali ga je ubrzo zamenio Ruben van Bomel.

Još jedan fudbaler Liverpula vratiće se u klub iz reprezentacije, pošto je Aleksander Isak napustio Švedsku zbog lakše povrede.

Njega će uskoro pregledati klupski lekari.

Liverpul će sezonu u Premijer ligi nastaviti 11. oktobra utakmicom protiv Mančester sitija.

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Navijači Srbije Izvor: Kurir