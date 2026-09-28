LATKOVIĆ HEROJ CRNE GORE: "Sokolovi" golom u 89. minutu pobedili Jermeniju u Jerevanu
Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobedila je večeras u Jerevanu domaću Jermeniju 3:2, u utakmici drugog kola Lige nacija C u Grupi 2.
Crna Gora je povela autogolom koji je postigao Erik Pilojan u 20. minutu, a izjednačio je Artut Serobjan u 34. minutu.
Četiri minuta kasnije novo vođstvo gostujućem timu doneo je Nikola Krstović, a izjednačio je Eduard Spercjan u 65. minutu.
Pobedu crnogorskom timu doneo je Aleksa Latković u 89. minutu.
U drugoj utakmici u toj grupi Letonija i Kipar odigrali su u Rigi nerešeno 0:0.
Posle dva kola Crna Gora ima šest bodova na prvom mestu na tabeli, Jermenija je druga sa tri boda, a po jedan bod imaju Kipar i Letonija.
U sledećem kolu Crna Gora će 2. oktobra igrati na gostujućem terenu protiv Letonije, a Jermenija će igrati na Kipru.
U Ligi nacija B u Grupi 2, Gruzija je u Tbilisiju odigrala nerešeno 0:0 protiv Ukrajine.
Ukrajina ima četiri boda i prva je na tabeli, dok Gruzija zauzima treće mesto sa jednim bodom.
Večeras u toj grupi igraju Severna Irska - Mađarska.
Severna Irska ima tri boda, a Mađarska je bez bodova.
U sledećem kolu Ukrajina će 2. oktobra kao domaćin igrati protiv Severne Irske, a Gruzija će kao gost igrati protiv Mađarske.