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Fudbalska reprezentacija Crne Gore pobedila je večeras u Jerevanu domaću Jermeniju 3:2, u utakmici drugog kola Lige nacija C u Grupi 2.

Crna Gora je povela autogolom koji je postigao Erik Pilojan u 20. minutu, a izjednačio je Artut Serobjan u 34. minutu.

1/8 Vidi galeriju Crna Gora - Hrvatska Foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia, Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia

Četiri minuta kasnije novo vođstvo gostujućem timu doneo je Nikola Krstović, a izjednačio je Eduard Spercjan u 65. minutu.

Pobedu crnogorskom timu doneo je Aleksa Latković u 89. minutu.

U drugoj utakmici u toj grupi Letonija i Kipar odigrali su u Rigi nerešeno 0:0.

Posle dva kola Crna Gora ima šest bodova na prvom mestu na tabeli, Jermenija je druga sa tri boda, a po jedan bod imaju Kipar i Letonija.

U sledećem kolu Crna Gora će 2. oktobra igrati na gostujućem terenu protiv Letonije, a Jermenija će igrati na Kipru.

U Ligi nacija B u Grupi 2, Gruzija je u Tbilisiju odigrala nerešeno 0:0 protiv Ukrajine.

Ukrajina ima četiri boda i prva je na tabeli, dok Gruzija zauzima treće mesto sa jednim bodom.

Večeras u toj grupi igraju Severna Irska - Mađarska.

Severna Irska ima tri boda, a Mađarska je bez bodova.

U sledećem kolu Ukrajina će 2. oktobra kao domaćin igrati protiv Severne Irske, a Gruzija će kao gost igrati protiv Mađarske.