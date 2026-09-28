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Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Slaven Bilić morao je da se pravda hrvatskoj javnosti posle meča sa Češkom u Ligi nacija.

Bilić se izvinio što prilikom intoniranja himne protiv Češke nije držao ruku na srcu.

"Razumem komentare mene kao selektora, ja sam stalno pod lupom, ali mi je žao zbog izvlačenja nekih zaključaka koji nemaju veze sa istinom. Mislim da sam više od 100 puta stavio ruku na srce kao igrač i kao selektor. Jednostavno sam zaboravio. Javno izvinjenje i neće se više ponoviti", rekao je Bilić.

Selektor "Vatrenih" rekao je danas da njegovoj ekipi ne treba čudo, već vera i kvalitet u predstojećoj utakmici u Ligi nacija protiv aktuelnog svetskog i evropskog šampiona Španije.

"Pokazalo se već da, ako se odigra na najvišem nivou, na individualnom i ekipnom nivou, da može da se igra protiv njih. Ima stvari koje se mogu iskoristiti protiv Španaca. Ono što je sigurno, da bismo parirali moramo da odigramo na top top nivou. Ne treba nam čudo, već vera i kvalitet", rekao je Bilić, prenela je Hina.

1/5 Vidi galeriju Slaven Bilić izabran za selektora Hrvatske Foto: MARKO PERKOV / AFP / Profimedia

Hrvatska u utorak od 20.45 u Sevilji igra protiv Španije, u drugom kolu Lige nacija A u Grupi 3. Obe ekipe su u prvom kolu ostvarile pobede, Hrvatska protiv Češke (2:1), a Španija protiv Engleske (3:2).

"Bićemo kompaktni, oni će verovatno imati posed, ali ne sme potpuno da bude na njihovoj strani. Moramo što više da budemo gore, to je lako reći, a teže uraditi. Imamo igrače koji su pokazali da to mogu. Igrali smo 2012. takvu utakmicu, istu. Ona Španija iz 2012. nije imala Jamala i takve igrače, više su te gušili tika-takom. Današnji momci igraju i tika-taku, ali i tranziciju", rekao je selektor.

"Njima je ovo prva utakmica kod kuće nakon osvajanja Svetskog prvenstva i neće biti revijalna utakmica. Mi nećemo uveličavati njihovu proslavu. Nema većeg izazova od igranja takmičarske utakmice protiv najboljih na svetu", naveo je Bilić.

Govoreći o sastavu, rekao je da dvojica igrača imaju virus, ali nije želeo da otkriva sastav.

"Niko to ne radi, pa zašto bih ja. Imamo igrača koji se vraćaju iz viroze, a imamo još dvojicu koji su se jutros tako osećali, boli ih glava, osećaju se teško. Rekli smo da ćemo Ligu nacija koristiti za pokušaj ostvarivanja što boljeg rezultata, ali i kao pretkvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Dobro smo krenuli, videćemo sutra", naveo je Bilić.

Hrvatska će u subotu, na praznoj Rujevici, igrati potiv Engleske, a Bilić je rekao da nikada nije dobro igrati bez publike.

"Engleska je velika utakmica za Hrvatsku, za hrvatske navijače. Svaka utakmica nacionalne selekcije je praznik fudbala, tako da je velika šteta što će se jedna tako velika utakmica odigrati bez navijača koji su naš 12. igrač. To nije psihologija, nego je to stvarno tako. Imamo jako dobre navijače, ponosne, koji nas guraju gde god igramo", rekao je.