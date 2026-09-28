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Bivši reprezentativac Srbije i nekadašnji golgeter Crvene zvezde Dragan Mrđa bio je gost najnovije epizode podkasta "2x45", gde je otvoreno govorio o stanju u srpskom fudbalu, Crvenoj zvezdi i Partizanu.

Mrđa se posebno osvrnuo na aktuelnu situaciju u Humskoj, ali i na period kada je Crvena zvezda prolazila kroz velike probleme.

1/5 Vidi galeriju Dragan Mrđa Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

- Kao zvezdašu, nije mi žao nimalo, jer sam prošao kroz neke stvari. U mnogo boljem su položaju nego što je tada bila Zvezda. Samo da pogledamo transfere i ugovore u poslednjih 10 godina. Koliki su ugovori bili u Partizanu, koje su transfere pravili, kakve su plate tad bile u Zvezdi. Pogledajte tad odakle su dolazili, to je bilo treća klasa igrača.

Nekadašnji napadač prisetio se i svog povratka na Marakanu 2013. godine.

- Sećam se 2013. godine, kad sam se vratio na Marakanu, prvi dan - sve se raspada, svlačionica, pomoćni teren, bukvalno sve, rasulo neverovatno. Pogledam onaj zid oko pomoćnog terena - je l' moguće da se ovo desilo sa klubom? A opet, osetiš da je to veliki klub. Taj osećaj koji imam kad dođem tamo, u kakvom god da je stanju Zvezda, uvek je prisutan.

Mrđa smatra da je Crvena zvezda danas značajno ispred konkurencije.

- Mislim da je Zvezda u našoj ligi neprikosnovena. Što se tiče konkurencije, pojavila se Vojvodina, koja ju je prošle godine pobedila tri puta, Partizan mora da se popravi. To su tri tima koja mogu da konkurišu, ali mislim da je Zvezda dosta odmakla od svih.

Partizan je svojevremeno želeo Mrđu, dok je on nosio dres Vojvodine. Kako je otkrio, crno-beli su mu nudili ogroman ugovor, ali je on odlučio da sačeka ponudu iz inostranstva.

1/6 Vidi galeriju Dragan Mrđa Foto: Saša Pavlić, Fk Crvena Zvezda

- Mislim da bi to tada bio najveći transfer u istoriji Partizana. Neki nenormalan ugovor u tom momentu. (...) Kažem, Bato, ja bih samo u inostranstvo. Imam 26 godina, prvi strelac, najbolji igrač u ligi, hoću da idem u inostranstvo.

Na kraju se osvrnuo i na period Partizanove dominacije, kao i na jednu utakmicu Vojvodine i crno-belih koju i danas pamti.

- Nekad kada ih danas slušam deluje mi kao da su prespavali te godine. (...) Igramo protiv Partizana u Novom Sadu, dajem gol za 1:0, a sudija diže ofsajd koji nema nikakve veze s mozgom. Posle toga, u 30. minutu, prešprintam Gavrančića i dam gol volejom sa 16 metara. Radujem se, kad čujem pištaljku - sudija mi svira faul u napadu!

Mrđa je dodao i da danas sa prijateljima koji navijaju za Partizan često razgovara o tom periodu.

- Imam prijatelja iz Novog Sada koji je okoreli partizanovac i kad pričamo na tu temu ja mu kažem: 'Čekaj, ti kao da si prespavao onih sedam-osam godina kad ste otimali na sve strane?

Govoreći o generaciji Zvezde iz sezone 2013/2014, Mrđa je zaključio:

- Takva generacija se jednom namesti i to je to. To je bukvalno trajalo tih godinu dana i raspalo se posle toga. Izbacivanjem iz Evrope, nije bilo države koja će to da plati - rekao je Mrđa.

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