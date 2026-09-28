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Mlada fudbalska reprezentacija Srbije uzrasta do 21 godine pobedila je večeras selekciju Iraka uzrasta do 23 godine 3:0, u prijateljskoj utakmici u Novom Sadu.

Srpski tim je na stadionu "Karađorđe" poveo u 20. minutu golom Jovana Mijatovića, a prednost je udvostručio Aleksa Kuljanin u 71. minutu.

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije 2026 Foto: Fss

 Konačan rezultat postavio je Marko Lazetić u 77. minutu.

Ekipa selektora Zorana Mirkovića je tako drugi put pobedila selekciju Iraka do 23 godine, pošto je i pre tri dana istim rezultatom završen duel u Bačkoj Topoli.

Nove prijateljske utakmice Srbija će igrati protiv Rusije, 2. i 5. oktobra u sportskom centru u Staroj Pazovi.

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Navijači Srbije Izvor: Kurir