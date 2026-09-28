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Fudbaleri Bosne i Hercegovine savladali su Rumuniju sa 4:2 u okviru drugog kola B divizije Lige nacija.

„Zmajevi“ su već u prvom poluvremenu rešili pitanje pobednika. Gigović je pogodio u 12. minutu, Muharemović samo sedam minuta kasnije, dok je nakon gola Birligee za Rumuniju Tabaković u 40. minutu vratio Bosni dva gola prednosti. Konačnih 4:1 postavio je Mahmić u 55. minutu.

U Ligi A viđena je još jedna ubedljiva pobeda. Italija je kao gost savladala Tursku sa 4:1, a sve je bilo rešeno već u prvom poluvremenu. Pogađali su Bastoni, Fratezi i Kajode, dok je Jilmaz u 47. minutu smanjio na 1:3. Konačan rezultat postavio je Esposito u 50. minutu.

U drugom meču grupe Francuska je minimalnim rezultatom 1:0 savladala Belgiju, a jedini gol postigao je Olise u 88. minutu.ž

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