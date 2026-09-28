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Francuska je minimalnim rezultatom 1:0 savladala Belgiju u meču Lige nacija, a junak susreta bio je Majkl Olise, koji je pogodio u samom finišu.

Francuzi su igrali bez Kilijana Mbapea, što se osetilo posebno u prvom poluvremenu. Belgija je delovala povezano i opasno, ali nije uspela da pronađe put do mreže.

U nastavku je Francuska bila konkretnija. Dezire Due je pretio udarcima sa distance, dok je Lukas de Kunja pogodio stativu projektilom sa oko 25 metara.

Kada se činilo da će meč biti završen bez golova, na scenu je stupio Olise. Rezervista je u 88. minutu povukao loptu ka kaznenom prostoru i preciznim udarcem savladao Sena Lamensa za veliko slavlje Francuza.

Posle pobede nad Turskom, Francuska je tako upisala još jedan trijumf, dok Belgija ostaje bez bodova.

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