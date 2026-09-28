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Nezapamćeni skandal koji drma Mančester siti polako trese čitav fudbalski svet Evrope.

Nakon informacija da je Siti proglašen krivim za 114 finansijskih pravila i mogućnost izuzetno teške kazne koja bi mogla da uključi izbacivanje iz Premijer lige, mogao bi da izazove egzodus fudbalera iz ovog kluba.

Erling Haland Foto: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia, News Images, News Images LTD / Alamy / Profimedia, images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Pojedini mediji spekulišu da bi u slučaju kazne, Siti pao sve do petog ranga takmičenja.

Novinar Pit O'Rurki objavio je informaciju da Erling Haland nema nameru da ostane u Mančester sitiju u tom slučaju.

Takav razvoj situacije pomno prate velikani evropskog fudbala.

Fudbal insajder objavio je ranije da su Arsenal i Real već stupili u kontakt sa Halandovim zastupnicima kako bi formirali pravu ponudu.

Takođe se dodaje da čak ni eventualno ispadanje Sitija iz Premijer lige ne znači da će Halandu pasti cena. Jasno, Norvežanin drži cenu svojim igrama i golovima.

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Erling Haland Izvor: Instagram