JUVENTUS POTPISAO 37-GODIŠNJEG BRAZILSKOG GOLMANA: Neočekivan potez Stare dame
Brazilski fudbalski golman Norberto Neto potpisao je ugovor sa Juventusom do kraja aktuelne sezone, saopštio je danas italijanski velikan.
Neto (37) je u Juventus stigao kao slobodan igrač i zamena za povređenog Kamila Grabaru.
Guljermo Vikario je neprikosnoven na golu "stare dame" ove sezone kod trenera Lućana Spaletija, a Neto bi mogao da se nada prilikama, pre svega, u mečevima Kupa Italije, možda i Lige Evrope.
Ovaj čuvar mreže je prethodno nastupao za Juventus od 2015. do 2017. godine, kada je odigrao 22 utakmice i osvojio dve titule u Seriji A, dva trofeja Kupa Italije i jedan Superkup Italije.
Prošlu sezonu je proveo u Botafogu, a branio je još za Atletiko Paranense, Fiorentinu, Valensiju, Barselonu i Bornmut.
Juventus je posle pet odigranih kola u Seriji A sedmi na tabeli sa 10 bodova, ali je samo na -3 od vodećeg trija, Roma-Inter-Lacio.