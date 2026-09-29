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Dok Italijani slave veliku pobedu, u Turskoj sve glasnije odjekuju zahtevi za smenu selektora.

Dok je Roberto Mančini pobedom obeležio povratak na mesto selektora Italije, njegov sunarodnik Vinćenco Montela ponovo se našao pod ogromnim pritiskom i pitanje je koliko će još ostati na klupi Turske.

Turci su u prva dva kola Lige nacija ostali bez pobede, i to pred svojim navijačima. Posle minimalnog poraza od Francuske rezultatom 0:1, koji je još mogao da se opravda, usledio je potpuni debakl protiv Italije - čak 1:4.

Situacija je dodatno eskalirala na "Krokodil areni" u Bursi, gde je Montela od prvog minuta bio na udaru navijača. Turska publika je zviždala italijanskoj himni, ali su još glasniji bili zvižduci upućeni sopstvenom selektoru. Nezadovoljstvo je kulminiralo posle očajnog prvog poluvremena.

Navijači su jasno tražili promene

Bes turskih navijača nije se zaustavio na Monteli. Sa tribina su se čuli glasni zahtevi da predsednik Turskog fudbalskog saveza Ibrahim Hadžiosmanoglu smeni italijanskog stručnjaka.

Situacija je otišla toliko daleko da je čelnik turskog fudbala, posle žestokih verbalnih napada sa tribina, na kraju bio prinuđen da napusti stadion.

Montela je tako, posle još jednog lošeg rezultata, ostao bez podrške dela javnosti, a pritisak na njega dodatno je pojačan nakon utakmice.

1/6 Vidi galeriju Selektor reprezentacije Turske - Vićenco Montela Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Turski mediji ne štede selektora

Kritike su stigle i iz turskih medija. "Fanatik" je žestoko udario po Monteli, uz ocenu da je posle Svetskog prvenstva bilo prostora da se stvari poprave, ali da to niko nije bio spreman da uradi.

Posebno su kritikovali izbor igrača koje je Montela pozvao u reprezentaciju.

"Selektor Montela, koji ne preuzima nikakvu odgovornost, ponovo je pozvao igrače koje poznaje, umesto onih koji su u najboljoj formi. Još jednom je odanost dobila prednost pred zaslugama", navodi "Fanatik".

Isti list zaključuje da bi cenu takve politike, kako navode, ponovo mogao da plati turski narod.

Još direktniji je bio italijanski "Gazeta delo Sport", koji ocenjuje da je posle debakla protiv Italije veoma teško zamisliti Montelu na klupi Turske do novembra.

Sve ukazuje na to da je poraz od 1:4 mogao da označi kraj Montelinog mandata, a naredni dani mogli bi da budu presudni za njegovu budućnost na klupi Turske.