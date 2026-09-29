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U Milanu se polako zahuktava priča oko ugovora igrača koji bi u narednim godinama trebalo da čine okosnicu ekipe.

Rosoneri imaju nekoliko otvorenih pitanja, ali jedno od njih posebno je zanimljivo za srpsku javnost - Strahinja Pavlović.

Srpski reprezentativac postao je standardni prvotimac Milana, a klub sa San Sira već razmatra mogućnost da mu ponudi novi i finansijski mnogo izdašniji ugovor. Pavlović trenutno ima saradnju do leta 2028. godine, uz opciju produžetka na još jednu sezonu, ali Milan ne želi da čeka da situacija postane komplikovana.

Prema pisanju "Gazete delo Sport", Pavlović trenutno zarađuje oko 1,7 miliona evra neto po sezoni. Problem za Milan je što njegova primanja nisu previsoka za tržište, pa klubovi iz inostranstva bez većih problema mogu da ponude više.

Zato su Rosoneri već otvorili razgovore o novom ugovoru. Ideja je da Pavlović ostane u Milanu čak do 2031. godine, uz platu koja bi bila približno dvostruko veća od sadašnje.

1/5 Vidi galeriju Strahinja Pavlović na utakmici Milan - Đenova Foto: Fabrizio Andrea Bertani / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Alamy / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Pregovori još nisu završeni, ali u Milanu vlada određena doza optimizma. Pavlović se dobro oseća u gradu, njegova porodica je zadovoljna životom u Italiji, a srpski defanzivac je već pokazao da mu odgovara sredina u kojoj je dobio važnu ulogu.

Milan ne želi da ga izgubi

Za Pavlovića je ovo značajan trenutak. Pre otprilike godinu i po dana imao je ozbiljnu ponudu iz Turske, ali je ta priča sada prošlost. U međuvremenu je postao važan deo Milanovog tima i klub očigledno želi da ga dugoročno zadrži.

Ukoliko se ne pojavi ponuda koju je praktično nemoguće odbiti, nema mnogo razloga da srpski reprezentativac menja sredinu. Milan upravo na tome želi da gradi pregovore i da novim ugovorom pokaže koliko računa na Pavlovića u budućnosti.

Pulišić takođe na radaru

Pavlović nije jedini fudbaler čija je budućnost tema u kancelarijama Milana. Posebno pažnju privlači Kristijan Pulišić, koji ima ugovor do 2027. godine, uz opciju kluba da saradnju produži još jednu sezonu.

Milan razmatra mogućnost da Amerikancu ponudi novi ugovor, ali pregovori zasad nisu značajno odmakli. Pulišić se u prethodnom periodu prvenstveno bavio oporavkom od povrede, odnosno edema kosti u predelu spoja tibije i fibule.

Ako nastavi da pruža partije poput one protiv Lećea, kada je bio jedan od ključnih igrača, jasno je da će Milan želeti da ga zadrži.

Dvojica Engleza u neizvesnosti

Mnogo manje izvesna je budućnost Rubena Loftus-Čika i Fikaja Tomorija. Obojici ugovori ističu na kraju sezone, a za sada nema konkretnih naznaka da će dobiti nove.

Loftus-Čik ima poverenje trenera Rubena Amorima, ali mu nedostaje kontinuitet. Jedan meč počne, a zatim može da usledi nekoliko utakmica bez ozbiljne minutaže.

Tomori je imao još turbulentniji period. Drugu polovinu avgusta proveo je van glavne grupe i trenirao odvojeno, a do sada nije dobio priliku da zaigra. Ipak, zgusnut raspored i ograničen broj defanzivaca mogli bi uskoro da mu otvore vrata povratka u tim.

Modrić već doneo odluku

Luka Modrić se, s druge strane, nalazi u potpuno drugačijoj situaciji. Hrvatski veteran je tokom leta, posle dugog razmišljanja, odlučio da mu ovo bude poslednja sezona u Milanu.

Pregovora o novom ugovoru nema, a Modrić trenutno ni ne razmišlja o nastavku saradnje. Njegova porodica se već preselila u Madrid zbog školovanja dece, pa ostaje da se vidi da li će im se Luka pridružiti po završetku sezone.

Do tada je njegov fokus isključivo na fudbalu, a u Milanu i dalje ima važnu ulogu. Hrvatska je od svog kapitena tražila dodatni angažman, što je Modrić prihvatio.

Na kraju, tu je i Adrijen Rabio, kod kojeg pregovori nikada nisu jednostavna stvar. Francuz je svojevremeno imao veoma unosan ugovor sa Juventusom od sedam miliona evra po sezoni, pre nego što je napustio Torino.

Milan ga je doveo pre 14 meseci, u jeku haosa nakon sukoba sa Rominom, za platu od oko 3,5 miliona evra po sezoni. Rabio je nedavno odbacio priče da je tokom leta razmatrao odlazak iz Milana, ali sada ponovo sledi razgovor o njegovoj budućnosti.

Rosoneri bi mogli da mu ponude produžetak na dve godine, uz mogućnost dodatne sezone.