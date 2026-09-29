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Norveški golgeter Erling Haland iz utakmice u utakmicu pomera granice, a statistika koju je već ostvario u reprezentativnom dresu i na klupskom nivou deluje gotovo nestvarno.

Napadač Mančester sitija za Norvešku je postigao čak 65 golova na 57 utakmica. Poslednji pogodak upisao je u porazu od Portugala 2:1, ali ono što posebno fascinira jeste prosek - čak 1,14 gola po meču.

Takva statistika bila bi impresivna za bilo kog napadača. Haland je, međutim, održava na najvišem međunarodnom nivou.

A tu nije kraj.

1/9 Vidi galeriju Erling Haland u dresu Norveške Foto: Evrim Aydin / AFP / Profimedia, CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Moritz Müller / Alamy / Profimedia

Od Salcburga do Mančester sitija – golovi samo padaju

Haland je još kao tinejdžer u Salcburgu pokazao da je pred njim velika karijera. Za austrijski klub postigao je 29 golova na 27 utakmica, nakon čega je bilo jasno da je pitanje trenutka kada će ga uzeti jedan od evropskih velikana.

U Borusiji Dortmund nastavio je istim ritmom. Na 89 utakmica postigao je čak 86 golova, a onda je usledio transfer u Mančester siti.

Engleski velikan dobio je napadača koji je gotovo odmah počeo da obara rekorde. Haland je u prve tri godine u klubu postigao 124 gola na 146 utakmica, dok je u Premijer ligi već prebacio granicu od 100 pogodaka.

Snaga, brzina i osećaj koji se teško uči

Halandova najveća prednost nisu samo brojke. Norvežanin je fizički izuzetno moćan, visok je i snažan, ali istovremeno poseduje neverovatnu brzinu za igrača takve građe.

Može da dobije duel sa štoperom, pobegne mu u prostor ili da ga zadrži iza sebe dok čeka loptu. Kada krene prema golu, protivničke odbrane često nemaju mnogo mogućnosti.

Ipak, Haland nije samo fizička zver.

Njegov osećaj za prostor i trenutak kada treba da napadne gol jedan je od razloga zbog kojih postiže toliko pogodaka. Nerijetko deluje kao da je van akcije, a onda se u svega nekoliko koraka pojavi tačno tamo gde treba.

Ne treba mu deset prilika. Nekada mu je dovoljna samo jedna lopta u kaznenom prostoru.

Može da završi akciju levom ili desnom nogom, glavom, iz blizine ili sa distance. Upravo zbog toga odbrambeni igrači često ne znaju odakle im preti najveća opasnost.

Haland već iza sebe ostavio Ibrahimovića i Ronalda

Koliko je njegov reprezentativni učinak poseban najbolje pokazuje poređenje sa nekim od najvećih napadača svih vremena.

Haland je za Norvešku već nadmašio Zlatana Ibrahimovića i brazilskog Ronalda, koji su reprezentativne karijere završili sa po 62 gola.

Ibrahimoviću su za 62 pogotka bila potrebna čak 122 nastupa, dok je Haland do iste brojke stigao posle samo 54 utakmice.

Njegov učinak posebno je impresivan u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, dok je sjajne brojke beležio i u Ligi nacija.

Ronaldo i Mesi? Haland ih već juri

Kada se njegovi brojevi stave uz one koje imaju Kristijano Ronaldo i Lionel Mesi, slika postaje još neverovatnija.

Ronaldo je za Portugal postigao 146 golova na 234 utakmice, dok je Mesi za Argentinu upisao 125 pogodaka na 207 nastupa.

Portugalac ima prosek od 0,62 gola po utakmici, Mesi 0,60, dok je Haland trenutno na čak 1,14 pogotka po meču.

Dakle, Norvežanin u dosadašnjoj reprezentativnoj karijeri postiže gotovo dvostruko više golova po utakmici nego dvojica najvećih strelaca svoje generacije.

Naravno, poređenje ima i svoju drugu stranu. Ronaldo i Mesi su vrhunski nivo održavali gotovo dve decenije, dok je Haland tek na početku reprezentativnog puta.

Zbog toga je veliko pitanje gde će se na kraju zaustaviti.

Održati prosek od 1,14 gola po utakmici tokom cele karijere gotovo je nemoguća misija. Ali ako Haland nastavi ovim tempom, granica od 100 golova za Norvešku više ne zvuči kao naučna fantastika.

Naprotiv, deluje kao cilj koji bi jedan od najubojitijih napadača današnjice mogao ozbiljno da napadne.