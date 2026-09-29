Dosadašnji selektor Kostarike Fernando Batista smenjen je sa te funkcije nakon slabog početka Konkakaf Lige nacija.
Fudbal
TOTALNI DEBAKL U LIGI NACIJA DOVEO DO MOMENTALNE SMENE SELEKTORA! Legenda nacije hitno preuzela reprezentaciju!
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Batista (56) je klupu Kostarike preuzeo pre šest meseci, a 25. septembra ta reprezentacija je poražena u Ligi nacija od Kurasaa rezultatom 3:4, nakon što je na poluvremenu vodila rezultatom 3:0.
Poslednji meč na klupi Kostarike Batista je imao 28. septembra, kada je na Jamajci njegova selekcija poražena od Haitija (0:2).
Argentinski stručnjak je pre Kostarike vodio Venecuelu, kao i mlađe selekcije Argentine.
Njega će privremeno na klupi zameniti Brajan Ruiz, koji je kao fudbaler sa Kostarikom igrao četvrtfinale Svetskog prvenstva 2014. godine u Brazilu.
Kostarika naredni meč u Ligi nacija igra u noći četvrtak na petak na gostovanju protiv Nikaragve.
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