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Posle svega što se desilo nakon što je u javnost stigla informacija o planu FIFA da proda udeo Svetskog prvenstva investitorima, došlo je do obrta, pa je sada svetska kuća fudbala ta koja optužuje.

Naime, prema pisanju svetskih medija, FIFA je na sudu u Majamiju iznela optužbe protiv zvaničnika UEFA za uznemiravanje Đanija Infantina.

Predsednik FIFA se našao na udaru šire javnosti zbog pomenute ideje, a u ovoj organizaciji smatraju da je UEFA preterala.

Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Navodno, UEFA je optužena i za pokušaj uticaja na izbore za predsednika FIFA.

UEFA planira da tuži Infantina

Advokati FIFA su ocenili da je zahtev UEFA da se dostavi dokumentacija u vezi sa pokušajem prodaje udela Mundijala stigla "sa namerom da uznemirava":

To je ocenjeno i kao pokušaj da se utiče na predsedničke izbore u FIFA koji bi trebalo da se odrež u martu 2027. godine.

Od suda je zatraženo da zahtev evropske fudbalske federacije blokira, dok UEFA planira da na osnovu dokumenata koje traži razmatra pokretanje sudskog postupka protiv Infantina.

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Aleksandar Čeferin, predsednik UEFA Izvor: Kurir