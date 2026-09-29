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U 11. kolu Prve lige Srbije Grafičar je rezultatom 4:1 pobedio Teleoptiku u utakmici koja je odigrana na terenu iza južne tribine stadiona Rajko Mitić.

Praktično, filijala Crvene zvezde je pobedila filijalu Partizana, a nekadašnji fudbaler i trener crno-belih, koji sada vodi Teleoptik, nije dobro podneo reagovao nakon utakmice.

Kako prenosi "Žurnal", Marko Jovanović je razbio vrata na svlačionici gostujuće ekipe, što su zabeležili delegat Aleksandar Simić i kontrolor za bezbednost Marko Osmajlić.

1/8 Vidi galeriju Marko Jovanović Foto: Starsport

Nije poznat tačan razlog za neprihvatljivo ponašanje, niti pod kojim je okolnostima došlo do razbijanja vrata.

Furtula pregazio Teleoptik

Grafičar je u 15. minutu stigao do prednosti golom Darka Lazića, a Nikola Furtula, koji je obeležio ovu utakmicu, svoj prvi gol je postigao u 30. minutu kada je povisio vođstvo na 2:0.

Nikola Popović je u 41. minutu smanjio zaostatak Teleoptika na 2:1, ali je već tri minuta kasnije Furtula ponovo bio strelac.

Stigao je visoki centarfor do het-trika u 53. minutu, a Teleoptik nije uspeo da se vrati posle toga.

Grafičar je posle ove pobede 13. na tabeli Prve lige Srbije sa 10 bodova, dok je Teleoptik poslednji sa sedam bodova.

Napali ga navijači

Marko Jovanović je krajem juna ove godine proživeo veliku neprijatnost pošto je fizički napadnut u SC Partizan - Teleoptik od strane tri osobe.

Jovanović je tada dobio više udaraca u glavu nakon čega je završio u Urgentnom centru na pregledima.

"Fudbalski klub Partizan najoštrije osuđuje današnji napad na Marka Jovanovića, bivšeg igrača Partizana i sadašnjeg trenera FK Teleoptik. Jovanovića su napale tri osobe, a on se nakon ovog nemilog događaja nalazi u Urgentnom centru.

FK Partizan zahteva od nadležnih državnih organa hitnu i sveobuhvatnu istragu ovog slučaja, identifikaciju svih izvršilaca i preduzimanje zakonom predviđenih mera.

Posebno ističemo da ovo, nažalost, nije prvi put da se zaposleni u sistemu FK Partizan i FK Teleoptik suočavaju sa pritiscima, pretnjama i fizičkim napadima.

Zbog toga tražimo od državnih organa i policije da bez odlaganja obezbede Sportski centar Partizan-Teleoptik, kao i stadion Partizana, i preduzmu sve neophodne mere kako bi se garantovala bezbednost zaposlenih, igrača, dece, stručnog osoblja i svih drugih lica koja svakodnevno borave na ovim lokacijama.

Klub takođe zahteva da bude blagovremeno obavešten o rezultatima istrage i merama koje će biti preduzete povodom ovog napada", navedeno je tada u saopštenju Partizana.

Kurir sport/Žurnal

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