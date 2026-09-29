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Francuska je pobedila Belgiju 1:0 u Briselu, Majkl Olise je golom u završnici doneo Zinedinu Zidanu drugu pobedu na klupi Trikolora, ali je jedan debitant ukrao veliki deo pažnje.

Lukas Da Kunja je preko noći postao tema francuskih sportskih medija.

Vezista Koma dobio je priliku da zaigra od prvog minuta na svom debiju za reprezentaciju i nije pokazao ni trunku straha. Naprotiv. Na poziciji zadnjeg veznog kontrolisao je ritam utakmice, zatvorio prostor Jiriju Tilemansu i pokazao zbog čega je Zidan odlučio da ga ubaci u svoj prvi tim.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativac Francuske i vezista Koma - Lukas Da Kunja Foto: EYE4images/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Koliko je bio siguran na lopti govori i podatak da je imao čak 83 uspešna dodavanja iz 89 pokušaja. Uz to, početkom drugog poluvremena raspalio je sa distance i pogodio stativu, pa je malo nedostajalo da svoj debi kruniše i prvencem.

Belgijanci su pokušavali da ga stave pod pritisak, svesni da mu je ovo prvi nastup na najvećoj sceni, ali 25-godišnjak nije delovao kao debitant. Igrao je mirno, tražio loptu i donosio odluke bez panike. Francuski mediji upravo su njegovu smirenost i tehničku sigurnost izdvojili kao jedan od najvećih utisaka večeri.

A kada se pogleda njegov put do reprezentacije, jasno je koliko je ovaj trenutak poseban.

Da Kunja je rođen u Roanu, nedaleko od Sent Etjena, a odrastao je u porodici koja je bila veliki navijač "Zelenih". Ipak, klub za koji je njegova porodica navijala nikada mu nije otvorio vrata akademije. Nije prošao ni u Lionu, a ni Dižon nije prepoznao njegov potencijal.

Šansu mu je na kraju pružio Ren. U njegovoj generaciji bili su igrači poput Osmana Dembelea i Eduarda Kamavinge, ali Da Kunja nije uspeo da napravi ozbiljan trag u prvom timu. Za Ren je odigrao svega 179 minuta, pre nego što je za milion evra prešao u Nicu.

Ni tamo se nije odmah otvorilo. Sakupio je 394 minuta, a zatim išao na pozajmice u Lozanu i Klermon. Činilo se da će njegova karijera biti jedna od onih priča o velikom talentu koji nikada nije uspeo da napravi poslednji korak.

A onda se pojavio Komo.

U januaru 2023. godine Da Kunja je za oko 750.000 evra stigao u italijanski klub, tada u Seriji B. U početku je igrao kao krilo, ali je njegov fudbalski put promenio čovek koji je danas jedan od najpoznatijih trenera u Evropi - Sesk Fabregas.

Fabregas je prvo kao igrač upoznao Da Kunju, a zatim, kada je preuzeo trenersku funkciju, povukao potez koji je promenio njegovu karijeru. Francuza je pomerio u vezni red i od krila napravio igrača koji kontroliše utakmicu.

Rezultat?

Da Kunja je postao jedan od lidera Koma, dobio kapitensku traku, a prošle sezone postigao osam golova i upisao još pet asistencija. Prema podacima francuskih medija, u prethodnoj sezoni bio je deo ekipe Koma koja je završila kao četvrta u Seriji A, a u elitnom rangu je do sada sakupio 77 nastupa, uz devet golova i sedam asistencija.

Koliko Fabregas veruje u njega pokazalo se i početkom 2025. godine. Kada je stigla ponuda iz MLS-a, Fabregas je insistirao da Da Kunja ostane u Komu. Francuz je potom dobio kapitensku traku i postao jedan od miljenika navijača.

Zidan je sada prepoznao ono što je Fabregas video ranije.

"Veoma sam zadovoljan. Nije to lako, posebno ne na debiju. Došao je u tim koji ne poznaje, a igrao kao što obično igra. Onako kako ja želim da igra - slobodno. Uradio je to veoma dobro", rekao je Zidan posle utakmice.

Francuski selektor je još prilikom prvog poziva objasnio zašto je odlučio da pruži šansu upravo Da Kunji.

"On zaslužuje da bude sa nama, želim da ga vidim", poručio je Zidan.

Oduševljenje nije krio ni nekadašnji reprezentativac Samjuel Umtiti, koji je upravo Fabregasovu ulogu u razvoju mladog veziste označio kao ključnu.

"Igrao je sa Fabregasom… A kada danas gledate Komo vidite da oni i pod pritiskom pokušavaju da igraju iz poslednje linije. Oni se jednostavno ne plaše. I kad se stalno ponavljaš u takvom stilu dođeš do nivoa da se ne plašiš pritiska ni kada te pozovu u reprezentaciju. Videlo se to. Igrao je mirno".

U Francuskoj su već počela poređenja sa profilima kakve su ranije imali Rodri i Žoržinjo, dok se njegov doprinos upoređuje i sa onim što Vitinja donosi Pari Sen Žermenu. Naravno, francuski mediji naglašavaju da nisu u pitanju isti igrači, već slična potreba ekipe za tehnički sigurnim vezistom koji može da organizuje igru iz dublje pozicije.

A sam Da Kunja najbolje zna koliko je daleko stigao.

"Velika stvar za mene. Ogromna emocija, radost. Do pre dve godine sam igrao drugu ligu, a danas sam u francuskoj reprezentaciji. To samo pokazuje da kada ne odustaješ - stvari se dese", rekao je Da Kunja.

I nije zaboravio čoveka koji mu je promenio karijeru.

"Zbog njega sam igrač kakav sam danas. On mi je pronašao drugu poziciju. On je izvukao najbolje iz mene. I ne plašim se da kažem: promenio je moj fudbal".