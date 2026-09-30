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Norveški fudbaler Martin Odegard propustiće današnji trening reprezentacije pred utakmicu Lige nacija protiv Velsa zbog povrede, a njegov nastup na tom meču je pod znakom pitanja, preneli su tamošnji mediji.

Ovaj 27-godišnji vezni fudbaler Arsenala povredio je članak u nadoknadi vremena na utakmici drugog kola Grupe A4 Lige nacija protiv Portugala, koju je Norveška izgubila rezultatom 1:2.

Odegard je tom prilikom burno reagovao prema portugalskom fudbaleru Bernardu Silvi, koji ga je faulirao.

Norveški novinari su nakon utakmice pitali Silvu, nekadašnjeg igrača Mančester sitija i sadašnjeg člana Real Madrida, šta misli o startu kojim je povredio Odegarda.

"Kakav start? To je fudbal", odgovorio je Silva.

Za sada nije poznato koliko će Martin Odegard morati da pauzira.

Norveška naredni meč u Ligi nacija igra u četvrtak u Kardifu protiv Velsa, od 20.45.

U istoj grupi Portugal će gostovati Danskoj.

Portugal vodi u Grupi A4 sa šest bodova, Norveška i Danska imaju po tri, dok je Vels bez bodova.

Beta

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