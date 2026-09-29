MLADI FUDBALER (16) UDARIO GLAVOM U ZID TRIBINE. PA UMRO: Jeziva nesreća na utakmici ostavila javnost u potpunom šoku
- Šesnaestogodišnji Aslan Đana iz Vironasa preminuo je dva dana nakon teške povrede na utakmici na ostrvu Tasos.
- Tokom borbe za loptu izašao je van terena i glavom udario u zid tribine, posle čega je izgubio svest i meč je prekinut.
Aslan Đana, šesnaestogodišnji fudbaler ekipe VIronas iz Kavale je preminuo u utorak nakon što je dva dana ranije doživeo tešku povredu tokom utakmice na ostrvu Tasos.
Mladi fudbaler je nastupao za rezervni tim Vironasa u meču protiv Ajantas Panagijas Prinou, a nesreća se dogodila praktično na samom početku utakmice, već u drugom minutu.
Tokom borbe za loptu, 16-godišnjak je izašao van terena i zadnjim delom glave udario zid tribine. Odmah je izgubio svest, a lekarska ekipa na stadionu mu je ukazala prvu pomoć. Meč je nakon incidenta prekinut.
Borili se za život
Mladi fudbaler je najpre prebačen u zdravstveni centar u Prinosu, a potom u Opštu bolnicu u Kavali, gde je smešten na odeljenje intenzivne nege. Njegovo stanje od početka je bilo izuzetno teško, a lekari su se borili za njegov život.
Uprkos naporima lekara, mladić je preminuo u utorak ujutru, dva dana nakon nesreće. Vest o njegovoj smrti je izazvala veliku tugu u Kavali i lokalnoj fudbalskoj zajednici.
Iz Vironasa su prethodno pružili podršku svom mladom fudbaleru i njegovoj porodici, dok je i Ajantas Panagijas izrazio solidarnost nakon onoga što se dogodilo.
"Uz neizdrživ bol i neizrecivu tugu, sportska porodica kluba Viron Kavala oprašta se od svog deteta, fudbalera Đane Aslana – našeg Anija – koji je tako nepravedno i prerano napustio ovaj svet.
U ovim teškim trenucima upućujemo iskreno saučešće njegovoj porodici i rodbini i delimo njihovu tugu. Uveravamo ih da neće biti sami u ovoj tragičnoj nesreći.
Viron Kavala tuguje; izgubili smo dete.
Srećan ti put, dečko naš, zauvek ćeš živeti u našim srcima.
Uprava, treneri, fudbaleri i čitava tvoja sportska porodica iz kluba Viron Kavala", navedeno je u objavi kluba..
Grčka fudbalska javnost sada se oprašta od još jednog mladog života koji je tragično prekinut tokom onoga što je trebalo da bude obična fudbalska utakmica.