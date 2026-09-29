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Fudbalska reprezentacija Tunisa prolazi kroz izuzetno težak period, a nezadovoljstvo navijača zbog novog kiksa nacionalnalnog tima preraslo je u pravi izliv besa.

Tunis je na stadionu „Hamadija Agrabija“ u Radesu odigrao samo 2:2 protiv Bocvane u drugom kolu kvalifikacija za Afrički kup nacija 2027. godine, iako je u drugom poluvremenu imao prednost. Posle poslednjeg zvižduka usledile su burne reakcije sa tribina.

Prema pisanju tamošnjih medija, deo navijača nije birao reči.

„Skinite dresove, vi ste sramota države“, „Sram vas bilo“, „Bezobraznici“, samo su neki od komentara koji su stizali na račun tuniških fudbalera.

A bes se nije završio samo na povicima.

Pojedini navijači počeli su da bacaju prazne flaše prema reprezentativcima, dok su stadionom odjekivali zvižduci i negodovanje. Atmosfera je postala veoma napeta, a scene nakon utakmice pokazale su koliko su navijači nezadovoljni rezultatima nacionalnog tima.

Poruka je bila jasna - strpljenje navijača je pri kraju.

Tunis je već na startu kvalifikacija odigrao 1:1 protiv Ugande, a zatim je protiv Bocvane ponovo ispustio pobedu. Posle dva kola ima samo dva boda.

A način na koji je došlo do novog remija dodatno je razbesneo navijače.

Bocvana je povela u 38. minutu, ali je Hazem Masturi sa dva gola preokrenuo rezultat i doneo Tunisu prednost. Ipak, domaćin nije uspeo da sačuva vođstvo - Lebogang Ditsele je u 60. minutu pogodio za 2:2.

Tunis je do kraja pokušavao da pronađe treći gol. Elias Ašuri pogodio je stativu, bilo je još nekoliko prilika, ali lopta nije htela u mrežu. Ni u osam minuta nadoknade domaćin nije uspeo da pronađe put do pobede.

Tako je produžen crni niz.

Tunis sada ima osam utakmica bez pobede, što dodatno pojačava pritisak na selektora Muina Šabanija i reprezentativce.

Nije pomoglo ni to što je Tunis uoči kvalifikacija pokušao da započne novu eru. Šabani je pozvao nekoliko iskusnih igrača, među kojima su Ferđani Sasi, Aisa Laiduni i Ali Malul, dok su neki novi igrači dobili priliku u reprezentaciji. Ekipa je prethodno doživela veoma loš nastup na Svetskom prvenstvu 2026, gde je izgubila sve tri utakmice.

Sada je pritisak još veći.

Navijači su svoje nezadovoljstvo pokazali odmah posle utakmice, a scene sa tribina, flaše koje lete prema igračima i zvižduci bili su jasna slika atmosfere koja trenutno vlada oko reprezentacije.

Dva meča, dva remija, osam utakmica bez pobede i sve manje strpljenja na tribinama.