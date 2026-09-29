UEFA DONELA VAŽNU ODLUKU PRED UTAKMICU PROTIV NEMAČKE! Srbija igra u Minhenu, evo ko će pored fudbalera biti na terenu
Srbija je lošim rezultatima, odnosno porazima u utakmicama protiv Grčke i Holandije, otvorila učešće u Ligi nacija i pred njom je sada još teži zadatak.
Veljko Paunović i njegovi izabranici će sledeću utakmicu odigrati u četvrtak u Minhenu protiv Nemačke.
UEFA je odredila da sudijska ekipa na "Alijanc Areni" bude iz Norveške uz jednog Portugalca.
Glavni sudija utakmice će biti Espen Eskas, a njegovi pomoćnici Jan Erik Engan i Alf Olav Rosland.
Četvrti sudija je Sigurd Kringstad, a u VAR sobi će biti Tijago Martins iz Portugala i njegov pomoćnih Kristofer Hagenes.
Utakmica između Nemačke i Srbije igraće se u četvrtak od 20.45 časova.
Podsetimo, Srbija je u prva dva kola kao domaćin zabeležila dva poraza od Grčke (2:1) i Holandije (2:1).
Nemačka je upisala remi protiv Holandije (1:1) i poraz od Grčke (1:0).
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