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Srbija je lošim rezultatima, odnosno porazima u utakmicama protiv Grčke i Holandije, otvorila učešće u Ligi nacija i pred njom je sada još teži zadatak.

Veljko Paunović i njegovi izabranici će sledeću utakmicu odigrati u četvrtak u Minhenu protiv Nemačke.

UEFA je odredila da sudijska ekipa na "Alijanc Areni" bude iz Norveške uz jednog Portugalca.

Glavni sudija utakmice će biti Espen Eskas, a njegovi pomoćnici Jan Erik Engan i Alf Olav Rosland.

Četvrti sudija je Sigurd Kringstad, a u VAR sobi će biti Tijago Martins iz Portugala i njegov pomoćnih Kristofer Hagenes.

Utakmica između Nemačke i Srbije igraće se u četvrtak od 20.45 časova.

Podsetimo, Srbija je u prva dva kola kao domaćin zabeležila dva poraza od Grčke (2:1) i Holandije (2:1).

1/17 Vidi galeriju Srbija - Holandija, Liga nacija 27.9.2026 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic

Nemačka je upisala remi protiv Holandije (1:1) i poraz od Grčke (1:0).

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