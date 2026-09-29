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Srbija proteklog vikenda nije samo izgubila dve utakmice u Ligi nacija, već i jednog od najvećih talenata evropskog fudbala Vasilija Markovića.

Odlučio je Vasilije Marković da debituje za zemlju u kojoj se rodio, za Austriju, odbivši Srbiju zemlju svog i porekla svojih roditelja. Pokušao je FSS da privoli mladog fudbalera da igra za Orlove, Ranko Stojić bio je u kontaktu sa Markovićem i njegovim roditeljima. Ali... Pominjalo se čak i da je Veljko Paunović pričao sa igračem, njegovim ocem i majkom.

Vasilije Marković u dresu Austrije na debiju protiv tzv. Kosova Foto: Franz Wolfgang Rainer / AFP / Profimedia

Debi u Beču

Debitovao je Vasilije Marković za Austriju u nedelju, u pobedi nad selekcijom tzv. Kosova (3:1), u Beču na stadionu "Ernest Hapel". Ušao je u igru u 68. minutu, pred 47.000 ljudi.

Posle utakmice Vasilije Marković bio je glavna tema među austrijskim novnarima.

- Bilo je neverovatno koliko je stadion bio pun. Debitovati tamo, kod kuće, bio je neverovatan osećaj - rekao je Vasilije Marković, a prenosi Laola1.

Rešio Srbiju

Austrijanci konstatuju da je debijem u dresu Austrije, Srbija ostala bez Vasilija Markovića, ali da promena sportskog državljanstva nije isključena, jer su mu potrebne četiri utakmice da i to bude rešeno. Barem tako kaže pravilnik FIFA. Zanimljivo, austrijski novinari već su skratili Markovićevo ime, i u zvaničnim izveštajima, ali i u direktnom kontaktu sa njim zovu ga Vaso, umesto Vasilije.

Upitan je Marković o tome, postoji li potreba da se razgovara o reprezentaciji Srbije:

- Ne! Ne baš. Sve je rešeno - bio je kratak Vasilije Marković.

Posle utakmice Vasilije Marković na svom instagram profilu podelio je svoje fotografije u dresu Austrije, uz zvuk muzike poznatog srpskog muzičara Bore Dugića i numeru "Običan balkanski dan".

- Izuzetno sam zahvalan što sam debitovao za reprezentaciju Austrije. O ovom trenutku sam maštao svakog dana još otkako sam kao dete počeo da igram fudbal, a to što konačno nosim ovaj dres je nešto što nikada neću uzimati zdravo za gotovo. Hvala svima koji su bili deo mog puta, posebno mojoj porodici, a pre svega Bogu, koji me je vodio na svakom koraku. Ovo je tek početak - napisao je Marković.

1/10 Vidi galeriju Vasilije Marković komentari Foto: Printskrin/X

Srpska muzika isprovocirala zemljake

Ova objava Vasilija Markovića, posebno muzička pozadina toliko su iziritirali i isprovocirali Srbe, da se njegov profil bukvalno usijao od komentara. Ogromna većina njih osudila je njegovu odluku, a svi su tražili da skine muziku pored objave, jer se tako dodatno sramoti. Posle nekoliko sati, Marković je to i učinio, pa sada objava na Instagramu nema muzičku pozadinu.

Komentari, koji se još mogu pročitati na zvaničnoj instagram stranici Vasilija Markovića nisu bili nimalo prijatni.

- Janjičar!

- Ovo je baš tužno... Gde je vaspitanje ovde zakazalo?

- Protiv koga si debitovao? Promeni ime, veru i prestani da pratiš @serbian.orthodox i takve stranice, ti si janičar!

- Što bajo ne stavi Helenu Fischer... Nego velikog Boru Dugića...

- Ali zašto provociraš sa muzikom?

- Skini tu muziku sa posta! I ovako si se dovoljno izblamirao!

- Žalosno je što smo svi ovde da pričamo ovom dečku za koga je trebalo da igra... Nije to naš posao, već posao njegovih roditelja. Najmanje je on kriv, ali roditelji... Sramota.

Vasilije Marković u dresu reprezentacije Austrije Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Bilo je i čestitiki

Bilo je naravno i poztivnih komentara, gde su prednjačili Austrijanci, uz pokojeg Srbina. Podršku Vasiliju Markoviću pružili su i reprezentativci Austrije Patrik Vimer, Nikolas Zajvald i još jedan momak srpskog porekla koji igra za tamošnju reprezentaciju Saša Kalajdžić. Jednostavno, Vasilije Marković nastavio je putem koji su još ranije trasirali Aleksandar Dragović, Zlatko Junuzović i Marko Arnautović, momci rođeni u Srbiji, ili srpskog porekla.

Sa 18 godina, četiri meseca i 15 dana, Vasilije Marković postao je najmlađi debitant u eri selektora Austrije Ralfa Rangnika. Mlađi od njega u A timu bili su samo David Alaba, Hans Buzek, Jusuf Demir, Valentino Lazaro, Marsel Zabicer i Aleksandar Dragović.