DA LI JE OVO NAJLEPŠA FUDBALERKA NA SVETU? Pogledajte kako dolazi na treninge - jedan detalj svi komentarišu (FOTO)
Aleksa Zajler jedna je od najlepših fudbalerki na svetu.
Tačnije, Aleksa Zajler je golman i trenutno je član ekipe Karlsrue, sa kojom igra u Bundesligi.
Odlazak u Ameriku
Aleksa Viktorija Zajler (27) nekoliko godina provela je u SAD, gde je studirala i bila član univerzitetskih ekipa Čikaga i Indijane. Njena životna priča nije ona baš tipična sportska. Karijeru je gradila na dva kontinenta, suočavajući se ne samo sa sportskim izazovima, već i s duboko ukorenjenim predrasudama.
Aleksa Zajler rođena je 2. decembra 1999. godine u Karlsrueu. Odlazak u SAD bio je prekretnica u životu. Američko iskustvo trajalo je oko četiri godine i bilo je veoma važno za njen lični razvoj. Sama je govorila da joj je početak bio veoma težak jer pre odlaska nikada nije putovala van Evrope.
Promena navika
U Americi se ova izazovna brineta oblikovala kao sportiskinja i osoba, te kako voli da istakne uspela je da izgradi ličnost da izdrži sve "bočne udare". Morala je da se prilagodi novim uslovima života i učenja, da nauči jezik, promeni neke navike koje donela iz Nemačke.
U Americi se prvi put susrela sa popularnošću. Što zbog svog izgleda, a još više zbog uspeha u fudbalu. Otkrila je Aleksa tako jednom prilikom kako ju je privukla specifičnost golmanske pozicije. Objasnila je da je golman poslednja linija odbrane, ima veliku odgovornost i mora da donosi odluke pod pritiskom.
Karijera i obrazovanje
Lepa Nemica želela je i obrazovanje i ozbiljan fudbal. Problem je, kako je objasnila, što je u Nemačkoj univerzitetski sistem mnogo više odvojen od sporta. Po njenom iskustvu, kada studiraš, prvenstveno se fokusiraš na studije, a često nema dovoljno vremena za sport ili druge hobije. To je sve dobila u Americi.
- Želim da studiram, ali ne želim da odustanem od fudbala. Gde mogu da spojim te dve stvari - rekla je Zajlerova i time objasnila kako je donela odluku da ode u SAD.
Popularna na društvenim mrežama
Po povratku u Nemačku vratila se u Karlsrue. Za sezonu 2025/26 zabeležila je 20 utakmica u ligi, a sigurno je počela u i novoj sezoni. Poslednjih godinu dana Aleksa je privukla dosta pažnje i van fudbala, pre svega zbog Instagrama.
Objavljuje fotografije iz svakodnevnog života, sa putovanja, treninga i u kupaćim kostimima. Zbog toga su pojedini mediji počeli da je predstavljaju više kroz izgled nego kroz sportske rezultate.
Komentari je ne uzbuđuju
Ona je na takve komentare reagovala prilično direktno. Rekla je da je ne zanimaju "glupi komentari" i da ne smatra da zbog toga treba da menja način na koji se predstavlja. Zanimljivo je i da se šminka čak i kada brani na utakmicama, što je postalo jedna od tema oko kojih je dobijala komentare na društvenim mrežama.
Aleksa je u jednom intervjuu rekla, da želi da kroz život prikupi mnogo različitih iskustava, kako privatno tako i u fudbalu. Zajlerovu na instagramu prati više od 33.000 ljudi.