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Aleksa Zajler jedna je od najlepših fudbalerki na svetu.

Tačnije, Aleksa Zajler je golman i trenutno je član ekipe Karlsrue, sa kojom igra u Bundesligi.

Aleksa Zajler golmanka ekipe Karlsrue Foto: www.ksc.de

Odlazak u Ameriku

Aleksa Viktorija Zajler (27) nekoliko godina provela je u SAD, gde je studirala i bila član univerzitetskih ekipa Čikaga i Indijane. Njena životna priča nije ona baš tipična sportska. Karijeru je gradila na dva kontinenta, suočavajući se ne samo sa sportskim izazovima, već i s duboko ukorenjenim predrasudama.

Aleksa Zajler rođena je 2. decembra 1999. godine u Karlsrueu. Odlazak u SAD bio je prekretnica u životu. Američko iskustvo trajalo je oko četiri godine i bilo je veoma važno za njen lični razvoj. Sama je govorila da joj je početak bio veoma težak jer pre odlaska nikada nije putovala van Evrope.

1/12 Vidi galeriju Aleksa Zajler Foto: www.ksc.de

Promena navika

U Americi se ova izazovna brineta oblikovala kao sportiskinja i osoba, te kako voli da istakne uspela je da izgradi ličnost da izdrži sve "bočne udare". Morala je da se prilagodi novim uslovima života i učenja, da nauči jezik, promeni neke navike koje donela iz Nemačke.

U Americi se prvi put susrela sa popularnošću. Što zbog svog izgleda, a još više zbog uspeha u fudbalu. Otkrila je Aleksa tako jednom prilikom kako ju je privukla specifičnost golmanske pozicije. Objasnila je da je golman poslednja linija odbrane, ima veliku odgovornost i mora da donosi odluke pod pritiskom.

Aleksa Zajler na treningu Foto: www.ksc.de

Karijera i obrazovanje

Lepa Nemica želela je i obrazovanje i ozbiljan fudbal. Problem je, kako je objasnila, što je u Nemačkoj univerzitetski sistem mnogo više odvojen od sporta. Po njenom iskustvu, kada studiraš, prvenstveno se fokusiraš na studije, a često nema dovoljno vremena za sport ili druge hobije. To je sve dobila u Americi.

- Želim da studiram, ali ne želim da odustanem od fudbala. Gde mogu da spojim te dve stvari - rekla je Zajlerova i time objasnila kako je donela odluku da ode u SAD.

1/14 Vidi galeriju Aleksa Zajler Foto: Printskrin/Instagram

Popularna na društvenim mrežama

Po povratku u Nemačku vratila se u Karlsrue. Za sezonu 2025/26 zabeležila je 20 utakmica u ligi, a sigurno je počela u i novoj sezoni. Poslednjih godinu dana Aleksa je privukla dosta pažnje i van fudbala, pre svega zbog Instagrama.

Objavljuje fotografije iz svakodnevnog života, sa putovanja, treninga i u kupaćim kostimima. Zbog toga su pojedini mediji počeli da je predstavljaju više kroz izgled nego kroz sportske rezultate.

Aleksa Zajler na moru Foto: Printskrin/Instagram

Komentari je ne uzbuđuju

Ona je na takve komentare reagovala prilično direktno. Rekla je da je ne zanimaju "glupi komentari" i da ne smatra da zbog toga treba da menja način na koji se predstavlja. Zanimljivo je i da se šminka čak i kada brani na utakmicama, što je postalo jedna od tema oko kojih je dobijala komentare na društvenim mrežama.

Aleksa je u jednom intervjuu rekla, da želi da kroz život prikupi mnogo različitih iskustava, kako privatno tako i u fudbalu. Zajlerovu na instagramu prati više od 33.000 ljudi.