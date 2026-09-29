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Jednog švajcarskog novinara zanimalo je zbog čega je Jokanović 2022. godine prihvatio ponudu moskovskog Dinama, u trenutku kada je već počeo rat u Ukrajini.

Srpski stručnjak nije želeo da ulazi u političke teme.

„Nisam politička, već fudbalska osoba. Moj posao je da budem trener“, jasno je poručio Jokanović.

Podsetio je da je tokom karijere radio u različitim sredinama, između ostalog u Dubaiju i Izraelu.

U njegovu odbranu odmah je stao i direktor Bazela Andreas Herman. On je naglasio da je Jokanović kosmopolita i da njegov angažman u Moskvi ne bi trebalo posmatrati kroz političku prizmu.

"BAZEL JE VELIKI KLUB"

Predsednik i većinski vlasnik Bazela David Degen objasnio je da nije direktno učestvovao u izboru novog trenera, ali je istakao da je klub dobio iskusnog i dokazanog stručnjaka.

Potraga za trenerom trajala je nešto duže, pre svega zbog toga što septembar, prema Degenovim rečima, nije idealan trenutak za promenu na klupi.

Jokanović je svestan da preuzima klub sa velikim ambicijama i očekivanjima.

Prvi zadatak je, kako je istakao, da bolje organizuje ekipu i uspostavi prepoznatljiv stil igre — i kada Bazel ima loptu i kada je izgubi.

SRBIN OTKRIO ŠTA MORA DA SE MENJA

Novi trener smatra da Bazel ima mnogo talenta i kvalitet u napadu, ali vidi prostor za značajan napredak.

Ekipa mora da bude čvršća u odbrani, taktički pametnija i znatno agresivnija, poručio je Jokanović.

Posebno mesto u njegovim planovima ima Džerdan Šaćiri, najveća zvezda ekipe.

Jokanović očekuje da iskusni švajcarski reprezentativac nastavi da bude jedan od glavnih nosilaca igre, ali je na zanimljiv način opisao trenutnu situaciju u timu.

„Ovo je trenutno više Šaćirijev nego moj tim“, poručio je srpski trener.

POTPISAO DO KRAJA SEZONE

Jokanović je sa Bazelom potpisao ugovor do kraja sezone, iako mu je klub ponudio i dužu saradnju.

Srpski stručnjak je objasnio da je želeo da se dve strane najpre bolje upoznaju, ali nije zatvorio vrata mogućnosti da ostane u klubu i nakon isteka prvobitnog dogovora.

Sa sobom je doveo i trojicu saradnika, među kojima je Jovan Damjanović, dok će službeni jezik na treninzima biti engleski.

Jokanović je potvrdio i da njegov ugovor sadrži bonus za osvajanje titule, ali nije želeo da govori o finansijskim detaljima.

Jedno je jasno — novi trener Bazela već je postavio prve ciljeve: čvršća odbrana, veća agresivnost i jasniji stil igre.

1/6 Vidi galeriju Slaviša Jokanović Foto: Maksim Konstantinov/SOPA Images / Shutterstock Editorial / Profimedia, Mojih TOP 11