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Sorijanov potez iznenadio je ostale članove odbora, budući da je presuda protiv Sitija prvi put objavljena u petak kroz medijske navode, ali je klub i Premijer liga još nisu zvanično javno potvrdili niti je kompletna odluka objavljena.

1/6 Vidi galeriju Mančester junajted - Mančester siti 0:1 Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Među članovima odbora nalaze se i predstavnici klubova koji su direktni rivali Sitija, uključujući Žan-Kloda Blana, čelnika kompanije INEOS Sport i direktora međunarodnih fudbalskih odnosa Mančester junajteda, kao i vlasnika Evertona Dana Fridkina.

Prema informacijama sa sastanka, Sorijano je na početku zatražio dozvolu da se kratko obrati prisutnima. Tom prilikom je naglasio da se ne slaže sa zaključcima nezavisne komisije i da su on i klub uvereni da će na kraju dobiti pravnu bitku.

Istovremeno je ukazao na to da je prošlo već osam godina od prvih optužbi za finansijske nepravilnosti protiv Mančester Sitija, te da bi do konačnog raspleta moglo da prođe još dosta vremena.

Upravo dugotrajni proces izaziva sve veće nezadovoljstvo među ostalim premijerligašima.

Klubovi i dalje nemaju detaljan uvid u zaključke komisije niti jasnu predstavu o tome koliko bi čitav proces mogao da traje. Čelnici klubova dobili su prošlog četvrtka samo širi pregled nalaza nezavisne komisije, ali od tada nije bilo novih informacija.

"Sve što imamo je praznina i za sve bi bilo bolje da se ona što pre popuni", rekao je jedan od izvora iz kluba.

Sorijano posle sastanka odbora Evropskog udruženja fudbalskih klubova nije želeo da komentariše situaciju kada su mu se obratili novinari.

Mančester Siti bi, prema dosadašnjim informacijama, trebalo da uloži žalbu na odluku, što znači da bi slučaj mogao da ostane predmet pravne borbe još duži niz godina.