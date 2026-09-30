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Na to mesto je postavljen nekadašnji reprezentativac Brajan Ruis.

Kako se navodi, Ruis će voditi Kostariku na preostalim utakmicama KONKAKAF Lige nacija.

Batista je u februaru preuzeo Kostariku i za to vreme na šest utakmica zabeležio je remi i pet poraza.

Ruis je 2014. godine kao kapiten predvodio reprezentaciju Kostarike do četvrtfinala Svetskog prvenstva u Brazilu.

Kostarika će sledeću utakmicu igrati 2. oktobra protiv Nikaragve.

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