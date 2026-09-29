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Do pre samo nekoliko meseci, UEFA monitoring izazivao je ozbiljnu zabrinutost u Humskoj, ali Partizan je uspeo da napravi određeni pomak u finansijskom poslovanju.

Crno-beli su za potrebe septembarske kontrole iz sopstvenih sredstava izmirili oko 2.400.000 evra obaveza prema poveriocima, čime su još jednom ispunili zahteve UEFA, preneo je "Meridan sport".

1/6 Vidi galeriju FK Partizan Foto: Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia, Kurir Sport, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

To je drugi uzastopni monitoring koji je Partizan uspeo da zatvori bez direktne finansijske pomoći države. Klub je tokom jula isplatio još oko 1.600.000 evra, dok je poreski dug ponovo obuhvaćen reprogramom.

Letnje prodaje igrača donekle su olakšale finansijsku situaciju, ali problemi nisu u potpunosti rešeni. Prema ranijim navodima, ukupna dugovanja kluba sada iznose oko 32 miliona evra, a nova UEFA kontrola očekuje se krajem godine.

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