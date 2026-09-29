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Defanzivac je protiv Holandije odigrao svih 90 minuta, a pred duel sa Nemačkom ističe koliko mu znači što je ponovo na najvišem nivou.

1/7 Vidi galeriju Srđan Babić Foto: Nemanja Nikolić, Fss

"Stvarno je bio težak period. Skoro godinu dana bez takmičarskog ritma i utakmica, sa mnogo teških momenata. Zato mi je jako drago što sam ponovo ovde i što mogu da se takmičim na najvišem nivou", rekao je Babić za sajt FSS.

Meč sa Holandijom za njega je imao posebnu težinu

"To mi je bila tek druga ili treća utakmica u kojoj sam odigrao svih 90 minuta. Hvatao sam ritam u Spartaku, a kada je preko puta Holandija, nije lako igrati u takvom intenzitetu. Naravno da ostaje žal za rezultatom".

Babić je tokom oporavka vodio i mentalnu borbu, a prvi nastup posle devet meseci doneo mu je veliko olakšanje.

"Kada se oporavljaš od teške povrede, želiš prvenstveno sebi da dokažeš da možeš ponovo da se vratiš na taj nivo. Kada sam odigrao prvu utakmicu, bio sam nervozan. Posle prvih desetak minuta bilo mi je mnogo lakše. Tada sam osetio olakšanje da sam na pravom putu".

Protiv Nemačke, smatra, Srbija mora da bude maksimalno koncentrisana.

"Nekada ne moraš ni da napraviš veliku grešku, jednostavno individualni kvalitet protivnika napravi razliku. Tako je bilo protiv Holandije, a mislim da će isto biti i protiv Nemačke. Moraćemo da držimo koncentraciju 90 i više minuta na najvišem nivou".

Posebno je izdvojio karakter kao jedan od faktora koji bi mogao da bude važan u susretima sa evropskim velikanima.

"Kada ne ide i kada igraš protiv boljih od sebe, karakter može mnogo da ti pomogne. Mislim da moramo da vratimo taj neki naš inat koji smo imali i ranije, kada smo i u teškim situacijama pronalazili način da se izvučemo".

Babić je posebno govorio i o odnosu sa selektorom Veljkom Paunovićem, kojeg poznaje još iz mlađih reprezentativnih selekcija.

"Veljko me poznaje bukvalno od moje 15. godine. Mnogo toga smo prošli zajedno u mlađim selekcijama. Zna šta mogu, zna i moje dobre i loše strane. Mnogo mi znače njegove reči i zahvalan sam mu na tome".

Iskusni defanzivac smatra da utakmice protiv Holandije i Nemačke predstavljaju važan test pred kvalifikacije za EURO 2028.

"Drago mi je što imamo priliku da igramo protiv ovakvih reprezentacija. Holandija i Nemačka su među najboljim evropskim selekcijama. Dobro je da se odmerimo na ovom nivou i da vidimo gde smo u ovom trenutku. To će nam mnogo značiti pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo".

A kada je u pitanju reprezentativni dres, Babić nema dilemu.

"Obožavam da igram za reprezentaciju. Svaki trenutak proveden ovde me dodatno ispunjava. Volim svoju zemlju, volim ovaj grb, volim himnu i volim da budem sa ovim momcima".