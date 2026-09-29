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Zakarija Suraka već više od decenije gradi svoju životnu i fudbalsku priču u Srbiji.

Napadač iz Gane igrao je za Inđiju, Radnik, Dinamo Vranje, Mladost Lučane i Železničar iz Pančeva, oprobao se i u Vijetnamu, a danas, dok čeka novu priliku u profesionalnom fudbalu, radi u čuvenoj beogradskoj poslastičarnici Pelivan.

Suraka je postao prava atrakcija na društvenim mrežama, a brojni gosti prepoznaju ga iz vremena kada je tresao mreže širom Srbije.

1/4 Vidi galeriju Zakarija Suraka Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto.com©, Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

- Mnogo ljudi je videlo objave Pelivana i potom došlo da me vidi, fotografiše se. Ili su mi se jednostavno javili na mrežama. Drago mi je da sam izazvao pozitivne reakcije - rekao je Suraka za "Meridian sport".

U Pelivanu je, kako kaže, pronašao i svojevrsnu drugu porodicu.

- Kad sam se vratio iz Vijetnama, imao sam novac, ali me je Bara upozorio da ću brzo potrošiti ušteđevinu ako ne radim. Razmislio sam malo i shvatio da bi bilo dobro da imam neki izvor prihoda. Zaposlio sam se u Pelivanu i ljudi su baš dobri. Rekao sam im da želim da radim dok ne nađem klub. Nikad nisam radio sličan posao, ali sam se uklopio i stekao prijatelje za ceo život.

Ipak, fudbal nije napustio. Trenutno nastupa u nižem rangu za Jasenicu iz Božurnje, gde je prošle sezone na osam utakmica postigao osam golova.

- Želim da se vratim na viši nivo, u profesionalni fudbal. Bio sam na probi u Novom Pazaru, ali nismo potpisali ugovor. Sve mi je vezano za fudbal, smene, slobodno vreme… Svakodnevno treniram - istakao je Suraka.

Posebno ga raduje što je nedavno dobio srpsko državljanstvo, a već razmišlja i o životu posle igračke karijere.

- Srbija je kao zemlja sjajna, veoma sam zahvalan što sam dobio državljanstvo. Ljudi su srdačni i prijatni. Navikao sam se na Srbiju, volim život ovde - rekao je Suraka.

Njegova karijera, međutim, mogla je da bude mnogo drugačija. Ističe da je kao igrač Inđije privukao pažnju nekoliko klubova, ali da nije napravio korak koji je očekivao.

- Gledao me je Marko Nikolić, tadašnji trener Partizana, interesovali su se Voždovac i Čukarički… Mogao sam da pređem u neki od tih klubova. Da me je zastupao bolji menadžer, verujem da bih napravio bolju karijeru - priznaje Suraka.

Danas želi da svoje iskustvo iskoristi i kako bi pomogao mladim fudbalerima iz Gane.

- Zamisao mi je da postanem menadžer i pomognem igračima iz Gane da izgrade put u Srbiji. Fudbal u Gani je skromno plaćen. Igrači igraju za 200 evra mesečno. U takvim okolnostima svi se bore da naprave korak i odu u Evropu.

Iako trenutno prodaje kolače umesto da postiže golove, Suraka ne krije da mu je fudbal i dalje najveća ljubav.

- Volim da radim, šalimo se. Sjajna je atmosfera. Prvih mesec, dva je bilo teško, ali sam sve naučio i nemam problema. Volim kolače, a omiljeni su mi pistać baklava, čizkejk i Pelivan - zaključio je Suraka.

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