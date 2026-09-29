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Mančester siti je proglašen krivim po većini od 115 optužbi koje je protiv kluba podnela Premijer liga. One se odnose na period od sezone 2009/10. do 2017/18, dok je klub optužen i da nije sarađivao sa istragom Premijer lige od decembra 2018. do februara 2023. godine.

Kazna još nije određena, a Siti planira da se žali na odluku. Jedna od mogućih sankcija je oduzimanje titula prvaka Engleske osvojenih u periodu na koji se odnose optužbe.

Runi je bio deo ekipe Junajteda koja je završila kao drugoplasirana iza Sitija u sezoni 2011/12, ali kaže da ne bi želeo da naknadno dobije medalju za titulu.

"Ne bih se osećao prijatno da prihvatim još jednu medalju Premijer lige, ako ćemo iskreno, jer mislim da je ne zaslužujemo. Nismo uradili dovoljno te sezone da osvojimo ligu", rekao je Runi u podkastu "Stick to United", a preneo Bi Bi Si (BBC).

On je istakao da bi mu bilo neprijatno da dobije titulu na račun igrača Sitija koji su, kako je naveo, na terenu verovali da su je osvojili.

"Ako su ti igrači bili potpuno nesvesni onoga što se dešava iznad njih, a onda im se titula oduzme, bilo bi mi žao zbog njih. Možda bi nam je dodelili, ali je ne bih želeo jer kao ekipa nismo zaslužili tu titulu. Završili smo drugi", dodao je Runi.

Za razliku od pitanja o tituli, Runi smatra da bi Siti trebalo da bude izbačen iz Premijer lige.

"Mislim da ćemo videti kako Siti ispada iz lige. Ne znam kako će se to dogoditi, ali mislim da ćemo videti njihovo ispadanje", rekao je 40-godišnji Runi.

On je dodao da bi klubu trebalo izreći i finansijska ograničenja na nekoliko sezona.

"Stavio bih ih u najnižu ligu u koju mogu da budu izbačeni, a zatim im ograničio koliko novca mogu da troše naredne tri ili četiri sezone. Ako ih samo pošaljete u Čempionšip, vratiće se. Sa ograničenjima bi im bilo mnogo teže", zaključio je Runi.

(Beta)