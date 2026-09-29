Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Savo Pavićević u sezoni 2013/2014 u dresu Crvene zvezde

Slušaj vest

Fudbaleri Spartaka iz Subotice ostali su bez trenera, pošto je Savo Pavićević podneo ostavku nakon poraza od Loznice (2:0). Za "Plave golubove" bio je to treći uzastopni poraz, posle čega je Pavićević odlučio da preuzme odgovornost i napusti mesto šefa stručnog štaba.

Klub iz Subotice potvrdio je njegov odlazak kratkim saopštenjem.

1/5 Vidi galeriju Savo Pavićević Foto: Srdjan Stevanovic©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, Saša Pavlić, Starsport©

- FK Spartak Ždrepčeva krv obaveštava javnost i svoje navijače da je Savo Pavićević podneo ostavku na mestu šefa stručnog štaba prvog tima. Ovim putem klub želi da se zahvali Savi Pavićeviću na dosadašnjem radu, posvećenosti i svemu što je tokom svog mandata učinio za FK Spartak.

Savo, hvala na svemu i srećno u nastavku karijere", navodi se u saopštenju. Spartak se posle 11 odigranih kola nalazi na sedmom mestu sa 15 bodova, dva manje od zone plej-ofa. Lider je Borac iz Čačka sa 25 bodova.

BONUS VIDEO: