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Mančester siti oglasio se nakon što je nezavisna komisija Premijer lige proglasila klub krivim za ozbiljna i višegodišnja kršenja financijskih pravila.

Klub je optužen da je tokom devet sezona muljao sa milijardu evra.

Engleski vicešampion odbacio je zaključke komisije, poručio da je nevin i najavio da će iskoristiti sve pravne mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju.

1/5 Vidi galeriju Reprezentativci u dresu Sitija Foto: David Blunsden / imago sportfotodienst / Profimedia, PHIL OLDHAM/Colorsport/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Zac Goodwin / PA Images / Profimedia

Mančester siti: Nevini smo

"Mančester siti FK razočaran je i iznenađen mišljenjem Komisije Premijer lige koje je danas objavljeno. Klub je nevin u odnosu na optužbe Premijer lige i postoji opsežan skup neoborivih dokaza koji podržavaju sve njegove stavove u ovom slučaju. Klub će stoga biti neumoran i, gde bude potrebno, proaktivan u svim odgovarajućim regulatornim i pravnim forumima", poručili su iz Mančester sitija.

Siti je potvrdio da će se žaliti na odluku. Klub tvrdi da ceo postupak još nije završen te da je objavljeno mišljenje komisije pravno i činjenično pogrešno.

"Postupak Premijer lige još traje, a značajni delovi još nisu završeni. Mančester siti FK sada će iskoristiti mogućnosti žalbe koje su mu dostupne, na temelju toga što ovo mišljenje sadrži jasne materijalne pogreške u pravu, načelima i činjenicama te nije pouzdano".

Klub je dodao i da je osam godina poštovao proceduru očekujući da će Premijer liga delovati kao "nezavisan, nepristrasan i pravedan regulator, slobodan od stranačkog uticaja". Siti zasad ne želi detaljnije da komentariše slučaj dok svi postupci ne budu završeni.

Saopštenje Premijer lige: Za šta se sve tereti Siti

Saopštenje Premijer lige prenosimo u celosti:

"Nezavisna komisija utvrdila je da je Mančester Siti kriv za sve optužbe koje se odnose na ozbiljna kršenja finansijskih pravila Premijer lige tokom perioda od devet sezona, kao i za većinu optužbi koje se odnose na propust kluba da sarađuje sa istragom Lige.

Nezavisna komisija utvrdila je da je u periodu od sezona 2009/10. do 2017/18:

- Mančester Siti sklapao fiktivne ugovore sa pojedinim komercijalnim partnerima, odnosno ugovore koji su pogrešno prikazivali stvarni dogovor između strana, kao i da se oslanjao na fiktivne sporazume sa drugim partnerima, kako bi veštački povećao prihode kluba i smanjio troškove;

- Klub je podnosio netačne finansijske izveštaje i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatora;

- Mančester Siti je značajno prekršio ograničenja potrošnje koja su propisale i Premijer liga i UEFA;

- Tokom istrage Premijer lige Mančester Siti je više puta prekršio obavezu saradnje i dužnost postupanja prema ligi.

Nezavisna komisija utvrdila je da je Mančester Siti tokom tog perioda organizovao fiktivne komercijalne ugovore sa više svojih sponzora, koji su bili deo sistema prikrivenog finansiranja. Prema tom sistemu, te kompanije su morale da plate samo deo ugovorenih sponzorskih iznosa. Preostali deo novca finansirala je kompanija "Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG)", koja je bila vlasnik kluba.

Pored toga, sklopljeni su i drugi fiktivni aranžmani koje je finansirao ADUG, kako bi klub mogao da prikaže manje operativne troškove nego što ih je zaista imao. Postojao je i fiktivni kružni aranžman sa kompanijom Fordhem, koja je kupila prava na korišćenje imidža igrača, a koji je takođe finansirao ADUG. Komisija je zaključila da je svrha ovih aranžmana bila da se veštački povećaju prihodi kluba i smanje njegovi troškovi za više od 900.000.000 funti tokom posmatranog perioda, kako bi izgledalo da klub poštuje finansijska pravila. Posledica toga, prema nalazima Komisije, bila je da je klub podnosio netačne finansijske izveštaje i prikrivao stvarno stanje svojih finansija od revizora i fudbalskih regulatora.

Komisija je zaključila da je svojim postupanjem klub očigledno imao nameru da zaobiđe pravila Premijer lige. Zbog toga Mančester Siti nije tačno prijavljivao svoje prihode i rashode za potrebe pravila Premijer lige o profitabilnosti i održivosti, kao ni UEFA pravila o licenciranju klubova i finansijskom fer-pleju. Komisija je utvrdila da bi, da su svi relevantni ugovori bili pravilno prikazani u finansijskim izveštajima kluba, Mančester Siti u veoma značajnoj meri prekršio ograničenja potrošnje i Premijer lige i UEFA. Pored toga, tokom četvorogodišnje istrage Premijer lige, klub je više puta prekršio svoje obaveze saradnje i postupanja prema Ligi. Komisija je zaključila da je klub uložio usklađene napore da zaustavi i osujeti istragu Premijer lige".

Ričard Masters, izvršni direktor Premijer lige, rekao je:

"Suštinska odluka utvrđuje činjenice o onome što se dogodilo u Mančester Sitiju tokom ovog perioda. Ona detaljno opisuje kako je klub sistematski kršio pravila Premijer lige gotovo čitavu deceniju. Ona takođe potvrđuje opravdanost odluke Premijer lige da pokrene ovaj postupak protiv Mančester Sitija. Iako je proces do sada bio dug i težak, Liga je ostala odlučna u nameri da činjenice budu nezavisno utvrđene. Ključna odgovornost Premijer lige jeste da obezbedi poštovanje pravila, koja su odobrili sami klubovi, kako bi se zaštitio integritet takmičenja. Od ključne je važnosti da Liga ostane konkurentna i fer prema svim klubovima i navijačima. Tu ulogu shvatamo veoma ozbiljno. Ovaj disciplinski postupak i ova odluka predstavljaju najznačajniji slučaj u istoriji Premijer lige. Međutim, neki elementi slučaja tek treba da budu rešeni, uključujući, što je posebno važno, koja će sankcija uslediti za ove prekršaje. Sada kada imamo odluku Komisije, posvećeni smo tome da što brže prođemo kroz ostatak procesa kako bismo obezbedili izvesnost za Ligu, klubove i navijače.“