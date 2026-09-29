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Posle remija bez golova sa Poljskom na gostovanju selekcija Sergeja Barbareza upisala je veliku pobedu protiv Rumunije.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

BiH je slavila rezultatom 4:2 i posle dva kola ima četiri boda, što je svrstava među ekipe sa dobrim startom u B diviziji.

Partija Bosne i Hercegovine u Bukureštu oduševila je bivšeg rumuskog reprezentativca Adrijana Mutua.

Upravo izdanje u Bukureštu ostavilo je snažan utisak na bivše rumunske reprezentativce. Adrijan Mutu smatra da konačan rezultat čak ne oslikava u potpunosti odnos snaga na terenu.

"Ova utakmica je vrlo lako mogla da bude završena rezultatom 7:2 za Bosnu. Već u 20. minutu moglo je da bude 3:0. Šta smo mi radili na ovoj utakmici?", zapitao se nekadašnji rumunski reprezentativac.

Njegov utisak dodatno je podvukao Georgi Popesku, nekadašnji reprezentativac Rumunije i fudbaler Barselone, koji je imao vrlo slikovito poređenje.

"Moramo da priznamo da smo igrali protiv mnogo boljeg tima. U jednom trenutku utakmice nisam znao da li igramo protiv Bosne ili Barselone", poručio je Popesku.

Barabarez preporodio Bosnu i Hercegovinu

Bosna i Hercegovina pod vođstvom Barbareza ulazi u period u kojem se rezultati i igra sve više poklapaju sa ambicijama reprezentacije.

U timu značajnu ulogu imaju mlađi fudbaleri, dok je dodatnu širinu donelo i angažovanje igrača bosanskohercegovačkog porekla koji su odrasli i prošli fudbalsku obuku u drugim državama.

Prvi rezultati takvog pristupa već su vidljivi. Posle dva odigrana kola, BiH ima četiri boda u grupi B divizije Lige nacija, gde se takmiči zajedno sa Poljskom, Rumunijom i Švedskom.

Selektor, međutim, ne želi da se bavi kalkulacijama niti da unapred pravi računice o konačnom plasmanu.

"Naša perspektiva je veoma jednostavna – želimo da pobedimo na svakoj utakmici. Ne gledam daleko unapred i ništa ne računam. Idemo od utakmice do utakmice i svaku želimo da dobijemo. Kada igramo kao večeras, svaka reprezentacija na svetu imaće problema sa nama. Ne kažem da bismo svakoga pobedili, ali bismo svakome napravili mnogo problema", rekao je Barbarez.

Posebno zadovoljstvo pokazao je načinom na koji su njegovi igrači odgovorili na izazov u Bukureštu.

"Imali smo energiju, brzinu, kvalitet i hrabrost da igramo fudbal na svoj način. Kada smo na ovom nivou, ne moramo nikoga da se plašimo", dodao je selektor BiH.

Sa četiri boda iz prva dva kola, Bosna i Hercegovina je sebi otvorila prostor za borbu za sam vrh grupe i potencijalni plasman u A diviziju Lige nacija. Dobri rezultati u ovom ciklusu mogu imati dodatnu težinu i uoči kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2028. godine.