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Četrdesetčetvorogodišnji Đilardino, koji je sa reprezentacijom Italije osvojio Svetsko prvenstvo 2006. godine kao igrač, potpisao je ugovor do kraja sezone, uz opciju produžetka saradnje na još dve godine.

Nekadašnji napadač odmah će imati težak zadatak, pošto će njegov prvi meč na klupi Parme biti gostovanje aktuelnom šampionu Italije Interu 10. oktobra, nakon reprezentativne pauze.

Parma je u prvih pet kola Serije A ostvarila samo jednu pobedu. Savladala je Đenovu u poslednjem meču pod Kuestom, ali je do sada osvojila svega četiri boda.

Đilardino je prethodno vodio Đenovu i Pizu u Seriji A. Sa klupe Pize otpušten je u februaru ove godine, nakon samo jedne pobede u 23 utakmice u najvišem rangu italijanskog fudbala.

Đilardino je treća trenerska promena u Seriji A ove sezone. Pre njega su Paolo Vanoli i Rafeale Paladino preuzeli Fjorentinu i Bolonju, zamenivši Fabija Grosa i Domenika Tedeska.

(Beta)