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Tužne vesti dolaze iz sveta srpskog fudbala, pošto je nakon kraće bolesti preminuoJovan Kanački (79), saopštio je Fudbalski savez grada Zrenjanina.

Jovan Kanački je rođen u Vršcu, a u Zrenjanin je stigao iz RFK Novi Sad januara 1967. i u ovom gradu je ostao do kraja života. Bio je prvotimac Proletera u Prvoj i Drugoj ligi SFR Jugoslavije do leta 1977, izuzimajući JNA 1968/69. sa saldom 243 utakmice u prvenstvu i kupu, i osam golova.

- Nezaboravni zadnji vezni, deceniju standardni broj četiri. Igrač velikog radijusa kretanja, majstor u osvajanju lopte… Sa Proleterom je slavio ulazak u elitu 1967, osmo mesto u prvenstvu 1968, kada je prosek posete na zrenjaninskom stadionu u 15 utakmica bio 9.300 gledalaca - podseća Fudbalski savez grada Zrenjanina.

Njegova generacija nije uspela na leto 1971. godine u kvalifikacijama na Karađorđevom parku da prođe protiv Sutjeske u finalnoj utakmici pred 18.000 gledalaca, pošto je u Nikšiću bilo 0:2, a u Novom Sadu je bilo 1:1, ali je priredila nezaboravno slavlje dve godine kasnije. U kvalifikacijama su eliminisani čačanski Borac (u Zrenjaninu 2:0, pa 0:0) i Maribor (posle 1:3, 3:0). Dvadeset hiljada ljudi u gledalištu pokazalo je kakav je fudbal reprezent tadašnjeg Zrenjanina.

- Jovan Kanački je dao veliki doprinos i klupskom produžetku statusa u najjačoj konkurenciji Jugoslavije 1973/74. Pamti se njegov gol u Splitu protiv najmoćnijeg Hajduka ikada, Kanački je izjednačio na 1:1. Proleter je tadašnjem šampionu Jugoslavije uzeo tri od četiri boda, ali je ipak morao u Drugu ligu. Kanački je igrao još dve sezone, sa svojih 30 godina završio je igračku karijeru. Kratko je bio u stručnom štabu Proletera, vodio ekipu ŽFK Banat do 1980 - kažu u FSG Zrenjanin.

Kasnije se posvetio poslu u Naftagasu gde je dočekao penziju.

- Imao je porodični mir, imao i drugare sa kojima se viđao na utakmicama. Uvek dobre volje, drag, nasmejan lik. Takvog ćemo pamtiti našeg Kaneta, asa Proletera. Neka počiva u miru naš prijatelj - poručili su iz Fudbalskog saveza grada Zrenjanina.

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