UMRO POZNATI SRPSKI FUDBALER! Oglasio se klub!
Tužne vesti dolaze iz sveta srpskog fudbala, pošto je nakon kraće bolesti preminuoJovan Kanački (79), saopštio je Fudbalski savez grada Zrenjanina.
Jovan Kanački je rođen u Vršcu, a u Zrenjanin je stigao iz RFK Novi Sad januara 1967. i u ovom gradu je ostao do kraja života. Bio je prvotimac Proletera u Prvoj i Drugoj ligi SFR Jugoslavije do leta 1977, izuzimajući JNA 1968/69. sa saldom 243 utakmice u prvenstvu i kupu, i osam golova.
- Nezaboravni zadnji vezni, deceniju standardni broj četiri. Igrač velikog radijusa kretanja, majstor u osvajanju lopte… Sa Proleterom je slavio ulazak u elitu 1967, osmo mesto u prvenstvu 1968, kada je prosek posete na zrenjaninskom stadionu u 15 utakmica bio 9.300 gledalaca - podseća Fudbalski savez grada Zrenjanina.
Njegova generacija nije uspela na leto 1971. godine u kvalifikacijama na Karađorđevom parku da prođe protiv Sutjeske u finalnoj utakmici pred 18.000 gledalaca, pošto je u Nikšiću bilo 0:2, a u Novom Sadu je bilo 1:1, ali je priredila nezaboravno slavlje dve godine kasnije. U kvalifikacijama su eliminisani čačanski Borac (u Zrenjaninu 2:0, pa 0:0) i Maribor (posle 1:3, 3:0). Dvadeset hiljada ljudi u gledalištu pokazalo je kakav je fudbal reprezent tadašnjeg Zrenjanina.
- Jovan Kanački je dao veliki doprinos i klupskom produžetku statusa u najjačoj konkurenciji Jugoslavije 1973/74. Pamti se njegov gol u Splitu protiv najmoćnijeg Hajduka ikada, Kanački je izjednačio na 1:1. Proleter je tadašnjem šampionu Jugoslavije uzeo tri od četiri boda, ali je ipak morao u Drugu ligu. Kanački je igrao još dve sezone, sa svojih 30 godina završio je igračku karijeru. Kratko je bio u stručnom štabu Proletera, vodio ekipu ŽFK Banat do 1980 - kažu u FSG Zrenjanin.
Kasnije se posvetio poslu u Naftagasu gde je dočekao penziju.
- Imao je porodični mir, imao i drugare sa kojima se viđao na utakmicama. Uvek dobre volje, drag, nasmejan lik. Takvog ćemo pamtiti našeg Kaneta, asa Proletera. Neka počiva u miru naš prijatelj - poručili su iz Fudbalskog saveza grada Zrenjanina.
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