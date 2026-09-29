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Jirgen Klop selektor Nemačke na meču protiv Grčke u Ligi nacija 2026.

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Nemačka je u prva dva meča pod Klopovim vođstvom ostala bez pobede. Debi je završen remijem 1:1 sa Holandijom, kad su primili gol u nadoknadi vremena, dok je potom usledio iznenađujući poraz od Grčke rezultatom 0:1.

1/8 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Nemačke Foto: ANNA SZILAGYI/EPA

Ukoliko ni protiv Srbije ne stigne do trijumfa, Klop će postati prvi selektor fudbalera Nemačke koji nije pobedio u nijednoj od svoje prve tri utakmice na klupi nacionalnog tima.

Klop je, uprkos startu bez pobede, posle poraza od Grčke poručio da mu početna statistika nije od velikog značaja.

"Bolje loš start nego loš kraj", rekao je 59-godišnji stručnjak.

Priliku da prekine niz bez pobede imaće u četvrtak u Minhenu, kada Nemačka dočekuje Srbiju.

Pre Klopa su samo dvojica selektora morala da čekaju treći meč na prvu pobedu: Sep Herberger i Helmut Šen. Obojica su, međutim, u prva dva nastupa zabeležili po dva remija.

Herberger je ostao upisan u istoriju nemačkog fudbala kao selektor koji je 1954. godine odveo reprezentaciju do prve titule svetskog prvaka.

Njegova ekipa je u finalu Mundijala u Švajcarskoj savladala tadašnje velike favorite Mađare sa 3:2, u meču koji je ostao poznat kao "čudo u Bernu".

Šen je, s druge strane, i dalje jedini selektor koji je sa Nemačkom osvojio i evropsku i svetsku titulu.

Sa reprezentacijom je bio prvak Evrope 1972. godine, a dve godine kasnije i sveta na Mundijalu u Zapadnoj Nemačkoj.

Kada je reč o idealnom početku mandata, samo trojica od prethodnih 12 selektora Nemačke uspela su da ostvare pobede u sva prva tri meča – Rudi Feler, Joakim Lev i Hansi Flik.