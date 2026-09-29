Fudbalska reprezentacija Moldavije odigrala je u Kišinjevu nerešeno 1:1 protiv Farskih Ostrva, u utakmici drugog kola Lige nacija C u Grupi 3.
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PRAZNE PUŠKE U HELSINKIJU: Remiji u prve dve utakmice u Ligi nacija C
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Selekcija Farskih Ostrva povela je golom koji je Viljormur Davidsen postigao u 26. minutu iz jedanaesterca.
Bod domaćima obezbedio je Sergej Perčun u 66. minutu.
Posle dva kola Farska Ostrva su druga na tabeli sa dva boda, a Moldavija ima bod na poslednjem četvrtom mestu.
U drugoj utakmici u toj grupi večeras igraju Slovačka - Kazahstan.
U Ligi nacija C u Grupi 1 Finska je u Helsinkiju odigrala nerešeno 0:0 protiv Belorusije.
Posle dva kola Finska na prvom mestu ima četiri boda, a trećeplasirana Belorusija bod.
U drugoj utakmici u toj grupi večeras igraju San Marino - Albanija.
U trećem kolu Finska će dočekati Albaniju 3. oktobra, a Belorusija će biti domaćin San Marinu.
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