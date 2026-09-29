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Selekcija Farskih Ostrva povela je golom koji je Viljormur Davidsen postigao u 26. minutu iz jedanaesterca.

Bod domaćima obezbedio je Sergej Perčun u 66. minutu.

Posle dva kola Farska Ostrva su druga na tabeli sa dva boda, a Moldavija ima bod na poslednjem četvrtom mestu.

U drugoj utakmici u toj grupi večeras igraju Slovačka - Kazahstan.

U Ligi nacija C u Grupi 1 Finska je u Helsinkiju odigrala nerešeno 0:0 protiv Belorusije.

Posle dva kola Finska na prvom mestu ima četiri boda, a trećeplasirana Belorusija bod.

U drugoj utakmici u toj grupi večeras igraju San Marino - Albanija.

U trećem kolu Finska će dočekati Albaniju 3. oktobra, a Belorusija će biti domaćin San Marinu.