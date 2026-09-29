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Premijer liga je, prema navodima više medija, utvrdila da je Mančester Siti prekršio veliki broj od ukupno 115 optužbi koje se odnose na finansijske propise u periodu od 2009. do 2018. godine.

1/7 Vidi galeriju Foto galerija Maurisija Poketina Foto: Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia, Jamie Sabau / Getty images / Profimedia, Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Poketino je tokom karijere vodio Sautempton, Totenhem i Čelsi, a posebno iskustvo iz Totenhema koristio je kako bi ukazao na, kako smatra, nejednak tretman klubova kada je reč o finansijskim pravilima.

"Gde su bile kontrole? To je ono što mi privlači pažnju. Gde su bile kontrole?", rekao je Poketino.

On se prisetio perioda kada je bio trener Totenhema, dok je klub gradio novi stadion i zbog finansijskih ograničenja nije mogao da dovodi igrače.

"Sećam se da sam u Sautemptonu, a zatim u Totenhemu, gradio stadion i da 18 meseci nismo imali ekonomsku mogućnost da dovedemo igrača. Mislim da smo bili jedini tim u istoriji Premijer lige koji 18 meseci nije napravio nijedan transfer."

Klub je ipak uspevao da se bori za vrh tabele i plasman u Ligu šampiona, uprkos strogim finansijskim ograničenjima.

"Ako se tim poput Totenhema borio za titule, svake godine bio među četiri najbolja i stigao do polufinala Lige šampiona bez mogućnosti da 18 meseci dovede igrača, jer smo morali da se prilagodimo finansijskim kontrolama, a one su prema nama bile tako stroge, dok su prema drugima bile mnogo blaže, onda je sve to veoma čudno", rekao je Poćetino.

Siti je sve optužbe negirao, ali je Premijer liga 2023. godine optužila klub za kršenje finansijskih pravila, uključujući navode koji se odnose na prikazivanje finansijskih podataka i isplate igračima i trenerima.

Klub je prethodno imao problem i sa UEFA pravilima finansijskog fer-pleja. UEFA je 2020. godine izrekla zabranu učešća u evropskim takmičenjima na dve godine i novčanu kaznu od 30 miliona evra. Međutim, Sud za sportsku arbitražu kasnije je ukinuo zabranu, uz obrazloženje da su pojedini navodi bili zastareli, dok za druge nije bilo dovoljno dokaza.

Mančester Siti se očekivano sprema da uloži žalbu na odluku Premijer lige, a čitav pravni proces mogao bi da traje duži vremenski period.

"Kakva god kazna da bude, nemoguće je vratiti vreme. Napravljena je velika šteta, pre svega samim pravilima. Na kraju, mnogi klubovi su poštovali pravila, a neki nisu. Možda su mislili da kazna neće stići još mnogo godina. Šta će uraditi? Finansijska kazna? Oduzimanje bodova? Veoma je teško", rekao je selektor SAD i zaključio:

"Tužno je. To je ogromna tuga. Došli smo u situaciju u kojoj ono što je proslavljano možda nije bilo stvarno, ono što je izgledalo dobro možda nije bilo toliko dobro, a ono što nije izgledalo dobro možda je zapravo bilo dobro, ali nije moglo da bude zbog onoga što se dogodilo. Na kraju, prošli smo kroz period u kojem sportska pravednost nije postojala. Kako onda popraviti sve što je oštećeno ako se utvrdi da je prekršeno svih tih 114 pravila? Živeli smo u periodu obmane", zaključio je ogorčeni Poketino.