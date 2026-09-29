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Fudbaleri Španije pobedili su večeras na svom terenu u Sevilji selekciju Hrvatske 4:1, u drugom kolu Grupe 3 Divizije A Lige nacija.

Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia

Strelci za Španiju bili su Lamin Jamal u drugom i 63, Mark Pubilj u 31. i Niko Vilijams u 89. minutu.

Gol za Hrvatsku postigao je Dion Drena Beljo u 28. minutu.

U istoj grupi, Engleska je na gostujućem terenu u Pragu pobedila Češku 2:0.

Španija je prva u grupi sa šest bodova, Engleska i Hrvatska imaju po tri, a Češka je bez bodova.

U narednom kolu, Španija će dočekati Češku, dok će Engleska gostovati Hrvatskoj.

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