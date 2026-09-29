Engleska slavila u Pragu.
LIGA NACIJA
ENGLESKA SA IGRAČEM VIŠE PROŠLA KROZ PRAG: Gordon i Kejn srušili Češku
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Fudbaleri Engleske su na gostujućem terenu u Pragu pobedili Češku sa 2:0.
Liga nacija 2026 Foto: HMB Media / Sipa USA / Profimedia, Luis Eiras / Zuma Press / Profimedia, ANP, ANP / Alamy / Profimedia
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Strelci za Englesku bili su Entoni Gordon u 47. i Hari Kejn u 69. minutu.
Češka je od 25. minuta igrala sa igračem manje, pošto je direktan crveni karton dobio Pavel Šulc.
Španija je prva u grupi sa šest bodova, Engleska i Hrvatska imaju po tri, a Češka je bez bodova.
U narednom kolu, Španija će dočekati Češku, dok će Engleska gostovati Hrvatskoj.
U drugom meču ove grupe Španija je savladala Hrvatsku sa 4:1.
Španija je prva u grupi sa šest bodova, Engleska i Hrvatska imaju po tri, a Češka je bez bodova.
U narednom kolu, Španija će dočekati Češku, dok će Engleska gostovati Hrvatskoj.
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