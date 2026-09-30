Zaista se ne viđa često nešto što je doživeo Luka Modrić na utakmici reprezentacije Hrvatske.
LUDO
LUKA MODRIĆ IZAZVAO NESTVARNE SCENE U ŠPANIJI! Hrvat ušao u igru, a onda se dogodilo čudo
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Hrvatska je u drugom kolu Lige nacija poražena od Španije u Sevilji rezultatom 4:1, a uprkos porazu biće ovo utakmica koju će Luka Modrić dugo pamtiti.
Naime, pri rezultatu 3:1, iskusni fudbaler je u 81. minutu ušao u igru umesto Petra Sučića, a prilikom njegovog ulaska se dogodlio nešto što je malo ko mogao da očekuje.
Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia
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Domaća publika je protivničkog fudbalera pozdravila ovacijama i skandiranjem imena.
Pogledajte scene su obišle planetu velikom brzinom putem društvenih mreža:
Luka Modrić je od 2012. do 2025. godine kao fudbaler Real Madrida činio čudesne stvari, a koliki je trag ostavio u Španiji govore scene iz Sevilje, grada u kojem je često bio protivnik.
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