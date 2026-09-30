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Hrvatska je u drugom kolu Lige nacija poražena od Španije u Sevilji rezultatom 4:1, a uprkos porazu biće ovo utakmica koju će Luka Modrić dugo pamtiti.

Naime, pri rezultatu 3:1, iskusni fudbaler je u 81. minutu ušao u igru umesto Petra Sučića, a prilikom njegovog ulaska se dogodlio nešto što je malo ko mogao da očekuje.

1/9 Vidi galeriju Kapiten reprezentacije Hrvatske - Luka Modrić, Mundijal 2026. Foto: Cole BURSTON / AFP / Profimedia, Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

Domaća publika je protivničkog fudbalera pozdravila ovacijama i skandiranjem imena.

Pogledajte scene su obišle planetu velikom brzinom putem društvenih mreža:

Luka Modrić je od 2012. do 2025. godine kao fudbaler Real Madrida činio čudesne stvari, a koliki je trag ostavio u Španiji govore scene iz Sevilje, grada u kojem je često bio protivnik.

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