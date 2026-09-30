"IDIOTE JEDAN! ŠTA ME GLEDAŠ?!" Selektor Hrvatske brutalno vređao sudiju na utakmici protiv Španije! Sve se čulo u prenosu
Hrvatska je u Sevilji poražena od Španije rezultatom 4:1 u okviru drugog kola Lige nacija, a situacija iz 75. minuta je ostavila jak utisak na javnost u Hrvatskoj.
Slaven Bilić, selektor komšija, burno je odreagovao na odluku sudija za koju je smatrao da je pogrešna.
Naime, pri rezultatu 3:1 Bilić je verovao da njegov tim može bar do još jednog pogotka, a jedna situacija ga je potpuno izbacila iz takta.
Žestoka reakcija
Rodri je dodao loptu Marku Pubilju, a selektor Hrvatske, ispred kojeg je Španac pokupio loptu, bio je ubeđen da je ona prešal liniju i izašla u aut.
Usledila je, blago rečeno, burna reakcija Slavena Bilića.
"Pa, idiote jedan! Idiote jedan! Ovoliko je napolju! Šta me gledaš?! Ovoliko!", besno je odreagovao selektor Hrvatske, a kako je to izgledalo možete da pogledate ovde.
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