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Hrvatska je u Sevilji poražena od Španije rezultatom 4:1 u okviru drugog kola Lige nacija, a situacija iz 75. minuta je ostavila jak utisak na javnost u Hrvatskoj.

Slaven Bilić, selektor komšija, burno je odreagovao na odluku sudija za koju je smatrao da je pogrešna.

Naime, pri rezultatu 3:1 Bilić je verovao da njegov tim može bar do još jednog pogotka, a jedna situacija ga je potpuno izbacila iz takta.

1/7 Vidi galeriju Španija - Hrvatska, Liga nacija 29.9.2026. Foto: JULIO MUNOZ/EFE, Raul Caro/EFE

Žestoka reakcija

Rodri je dodao loptu Marku Pubilju, a selektor Hrvatske, ispred kojeg je Španac pokupio loptu, bio je ubeđen da je ona prešal liniju i izašla u aut.

Usledila je, blago rečeno, burna reakcija Slavena Bilića.

"Pa, idiote jedan! Idiote jedan! Ovoliko je napolju! Šta me gledaš?! Ovoliko!", besno je odreagovao selektor Hrvatske, a kako je to izgledalo možete da pogledate ovde.

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