Ričmond Boaći na utakmici Zvezde i Kopenhagena u Beogradu 2019.

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Fudbaleri Crvene zvezde će 22. oktobra od 18.45 časova ugostiti danski Kopenhagen u drugom kolu ligaške faze Lige konferencije.

To će ujedno biti i prva utakmica fudbalera Crvene zvezde na stadionu "Rajko Mitić" u ovom evropskom takmičenju. Nedelju dana pre te utakmice, crveno-beli će startovati u UEFA takmičenju protiv Lugana u gostima.

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Ostavio trag na Marakani - Ričmond Boaći Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Sećanje Boaćija

Ričmond Boaći, nekadašnji miljenik Delija, prisetio se utakmica sa Kopenhagenom, u kvalifikacijama za Ligu šampiona pre sedam godina i atmosfere sa prvog meča u Beogradu.

- Atmosfera je te večeri zaista bila neverovatna. Nikada nisam osećao pritisak, jer verujem da je sve što treba da se dogodi već zapisano. Znali smo da imamo sjajnu ekipu, dobrog trenera i stručni štab, a verujem da je zajedništvo izvor pobede u svakom poslu i svakoj oblasti života - istakao je Boaći.

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Drama u Danskoj

Govorio je nekadašnji golgeter crveno-belih o dramatičnom revanšu u Danskoj i pogotku koji je postigao u ranoj fazi susreta.

- Pre utakmice sam rekao da ću postići gol i upravo se to dogodilo, a te večeri je ambijent zaista bio poseban. Za mene je to bilo nešto sasvim normalno, kao i svaki drugi pogodak. Gol je gol, bez obzira na to gde ga postignete, a svaki pogodak koji sam postigao u karijeri za mene je bio poseban i ostao mi je u lepom sećanju. Nakon isključenja Nemanje Milunovića nije bilo lako, a ja sam zbog manje povrede poslednjih tridesetak minuta posmatrao sa klupe. Bio sam uveren da ćemo pobediti, isto sam osećao i za momke koji su izvodili penale.

Boaći veruje u njega - Mirko Ivanić Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Bukari ili Ivanić

Za kraj, imao je nekadašnji napadač crveno-belih poziv za sve zvezdaše, a otkrio je i koga vidi u ulozi strelca.

- Mislim da bi Osman Bukari ili Mirko Ivanić mogli da postignu gol. Očekujem onu pravu, zvezdašku atmosferu, u kojoj svi dolaze da podrže naše momke. Nedostaje mi da čujem njihov huk sa tribina. Uvek ću ih voleti, a ovom prilikom želim da ih pozovem na stadion i da uz veru i ljubav podrže ekipu. Crvena zvezda jedan od najvećih klubova na svetu i zato navijači uvek treba da pokazuju ljubav prema klubu - zaključio je Boaći.

Ulaznice za meč sa Kopenhagenom su u ONLAJN prodaji, a cene karata su sledeće:

Sever - 1.200 dinara

Istok - 2.200 dinara

Zapad - 2.600 dinara

Tribina "Siniša Mihajlović" - 5.000 dinara