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Premijer liga je u utorak potvrdila da je Mančester siti proglašen krivim za kršenje njenih pravila tokom devetogodišnjeg perioda, od 2009. do 2018. godine, tako što je sa komercijalnim partnerima sklapao "fiktivne" ugovore kako bi tajno preusmerio više od 830 miliona funti u svoje fudbalske operacije.

Siti, koji i dalje negira bilo kakvu krivicu je za to vreme osvojio osam trofeja, uključujući tri šampionske titule u Premijer ligi.

Kin je rekao da su uspesi Sitijevih igrača izgubili značaj zbog varanja koje se, kako je naveo, odvijalo u tom periodu.

"Da sam igrač, 100 odsto bih te medalje bacio u kantu. Naravno da bih, to je varanje. Osvojili su ih na terenu zato što se varalo", rekao je Roj Kin za "ITV Sport", preneo je "BBC".

Govoreći o klubu, Kin je rekao: "Znali su da će to mnogo ljudi pogoditi, ali su ipak to uradili".

Međutim, Kinov nekadašnji saigrač iz Mančester junajteda Vejn Runi rekao je da njegov bivši klub ne zaslužuje da mu budu dodeljene titule Premijer lige ukoliko budu oduzete gradskom rivalu kao kazna.

1/6 Vidi galeriju Mančester junajted - Mančester siti 0:1 Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Čeka se odluka

Kazne još nisu objavljene, a Siti planira da uloži žalbu na odluku. Rok za žalbu je 2. oktobar.

Jedna od mogućih kazni je oduzimanje titula prvaka Engleske. Siti je od dolaska šeika Mansura 2009. godine osvojio osam titula Premijer lige, od kojih su tri osvojene u periodu za koji je klub optužen da je kršio finansijska pravila.

Siti bi mogao da bude kažnjen i izbacivanjem iz lige, oduzimanjem bodova ili novčano.

Premijer liga je u utorak saopštila da će "o kazni za Siti biti odlučeno odvojeno, na narednom ročištu pred nezavisnom komisijom".

Prema pravilima, to ročište mora biti održano u privatnosti i uz poštovanje poverljivosti postupka.

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